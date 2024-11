Mapa de pluja: els municipis de Tarragona que es veuran més afectats per la DANA aquest diumenge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Protecció Civil manté en alerta el Pla Inuncat. Segons les noves previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es preveu que per aquest diumenge es mantinguin els avisos per intensitat de pluja (més de 20l/m2 en 30min) i acumulació (més de 100 l/m2 en 24h) especialment a les comarques del Montsià, Baix Ebre, i Terra Alta -en avís taronja-.

L'avís d'intensitat també s'estén a les comarques de la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Priorat, l'Alt Camp, i Baix Penedès, que es troben en avís groc. A més, algunes comarques del litoral i prelitoral de Barcelona podrien veure's afectades amb menor probabilitat.

Els xàfecs podrien venir acompanyats de tempestes, i es preveu que les precipitacions es mantinguin fins a última hora de diumenge. Aquestes serien intermitents al litoral i prelitoral, d'intensitat entre feble i moderada, si bé podrà ser puntualment forta, sobretot al sud i en especial fins a mig matí i de nou al final del dia.

A banda, n'és probable de feble, minsa i dispersa a altres punts del territori. Amb tot, al quadrat nord-oest la precipitació serà menys probable, sobretot al vessant nord del Pirineu.

Aquestes intensitats i acumulacions a la zona de l’Ebre podrien comportar crescudes als barrancs i ocasionar danys, per la qual cosa des de l’Agència Catalunya de l’Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) s’està fent el seguiment. També els Agents Rurals i Bombers de la Generalitat estan fent rutes per aquestes zones per detectar possibles incidències.

Davant aquesta alerta, des de la conselleria d’Interior i Seguretat Pública també es va demanar la suspensió de les activitats esportives (incloses les de competició) a les Terres de l’Ebre per evitar així més desplaçaments en aquestes zones.