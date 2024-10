La DANA perd força però activa l'avís a 12 províncies, Castelló i Tarragona en taronja

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les torrencials pluges caigudes en les últimes hores comencen a perdre intensitat i extensió, tot i que encara aquest dijous dotze províncies continuen en alerta per precipitacions, amb especial incidència en Tarragona i Castelló, on hi ha nivell taronja per acumulacions properes a 40 litres en una hora o 100 litres en 12 hores.

A València, on la DANA deixa almenys 92 víctimes mortals confirmades i desenes de desapareguts, només es manté l’avís taronja (risc important) a la província de Castelló per pluges de 40 litres en una hora o 100 litres en 12 hores, en zones del litoral i interior nord i per tempestes, informa l’Agència de Meteorologia (Aemet) al seu web.

Catalunya, una altra regió molt castigada per l’aigua, segueix amb alerta taronja al prelitoral i al litoral sud de la província de Tarragona per precipitacions que deixaran 40 litres en una hora o 100 litres en 12 hores. A la resta de la comunitat, tret de Lleida, hi ha avís groc (risc) per acumulacions entre 30 i 20 litres en una hora i per tempestes.

A Andalusia les pluges cedeixen i només les províncies de Cadis, Sevilla i Huelva segueixen en alerta groga per precipitacions, que deixaran entre 15 i 20 litres en una hora.

Extremadura també ha activat avui el nivell groc a tota la comunitat per precipitacions que acumularan entre 15 i 20 litres per metre quadrat en una hora.

Les províncies de Terol (Aragó), Àvila i Salamanca (Castella i Lleó) i la Ciutat Autònoma de Ceuta continuen amb avís groc per precipitacions que oscil·laran entre 15-20 litres per metre quadrat en una hora.

Amb l’alerta taronja existeix risc meteorològic important, amb cert grau de perill per a les activitats usuals, i amb la groga no existeix risc meteorològic per a la població en general, encara que sí per a alguna activitat concreta.