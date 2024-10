Eleven a vermell l’avís a Castelló per pluges que podrien acumular 180 l/m2 en 12 hores

Aspecte de l’Avinguda Casalduch de Castelló de la Plana negada per les aigües, aquest dijous.EFE

L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha elevat a nivell vermell l’avís a l’interior nord de la província de Castelló i el seu litoral sud fins les 14:00 hores d’aquest dijous per precipitacions que podrien acumular 180 litres per metre quadrat en dotze hores.

També és actiu l’avís nivell taronja al litoral de Castelló nord i sud de Castelló i a l’interior nord de la província (des de les 12:00 hores) per precipitacions que podrien acumular 40 litres per metre quadrat en una hora i 100 l/m2 en dotze hores, segons Aemet.

La resta de la província castellonenca, així com el litoral de la província de València, són en avís groc per tempestes que podrien anar acompanyades de granís i acumular 20 litres per metre quadrat en una hora.

Aquest divendres seguirà l’avís groc al litoral de València i Castelló i el litoral nord d’Alacant, així com a l’interior nord de Castelló, per precipitacions que podrien acumular entre 20 i 30 litres per metre quadrat en una hora.