Merche Dalmau: «En el món del vi cada cop hi ha més dones, però no en càrrecs directius»

En primer lloc, enhorabona pels 25 anys d’història de Clos Galena.

«Moltes gràcies. Són dies de celebracions i moltes emocions. Volem agrair a tothom com ens ha tractat durant aquests anys».

La seva història no ha estat un camí de roses...

«La mort l’any 2013 del meu marit, Miguel Pérez, fundador de Clos Galena, va ser un daltabaix important. Però vaig decidir tirar endavant amb el negoci, que era la nostra gran il·lusió. Per sort, he pogut comptar amb persones que m’han ajudat molt. Estic satisfeta de la feina feta».

Vostè lidera el negoci des de fa 12 anys. Falten dones en el món del vi?

«Cada cop n’hi ha més. Sommeliers, periodistes, enòlogues... Però és cert que en càrrecs directius n’hi ha molt poques. El sector està canviant, però encara hi ha feina a fer».

Ara, la seva filla s’ha involucrat en el negoci familiar. Com ho valora?

«Em fa molt feliç que hagi decidit involucrar-se. Ella va estudiar Direcció d’Empreses i ja s’està formant per impregnar-se al 100% del negoci familiar. Tant de bo pugui continuar i hi hagi un relleu generacional».

La sequera és greu i us està afectant. Corren temps difícils?

«Ho estem passant malament, és cert. Tenim una baixada de producció del 50%. Necessitem que el govern ens ajudi. El Priorat necessita aigua».

Fa un quart de segle que elaboren vins ecològics. Per què van decidir fer-los si encara no estaven a l’ordre del dia?

«El Miguel ho tenia clar des del principi i vam ser pioners. Havíem de deixar un futur millor a les noves generacions, i l’ecologisme era la manera de fer-ho. El temps ens ha donat la raó».

Quin és el secret del seu èxit?

«Cuidar les vinyes. Només podem fer el el millor vi si tenim el millor raïm. Intentem que no hi hagi més d’un quilo de raïm per cep. Tenim clar que si intentem augmentar producció, la vinya pateix i les coses no funcionen».

Ha guanyat nombrosos premis i, fins i tot, el Formiga de Vellut es va beure en la gala dels Nobel del 2017.

«Ens ha fet especial il·lusió el premi als The European Awards com a celler de l’any. És un premi a la trajectòria. I pel que fa als Nobel, va ser una gran notícia que ens escollissin en el tast a cegues».

Va ser un impuls per a les exportacions, però també va creure adient prioritzar el client català. Per què?

«Vam deixar d’exportar el Formiga de Vellut perquè volíem prioritzar els de casa. Va ser una manera de premiar el client de sempre, no podien quedar-se sense aquest vi. El nostre desig era que el mercat català se sentís valorat i ens ajudés a augmentar el consum a casa nostra».

Això li va portar problemes?

«Vam perdre dos importadors. Però ja sabia que podia passar, són riscos que vaig assumir».

Com estan les exportacions actualment?

«El mercat europeu està canviant. Estem obrint nous mercats, com l’Amèrica Llatina o l’asiàtic».

Quin desig té pels pròxims 25 anys?

«Continuar fent les coses amb il·lusió i continuar treballant. Escoltarem les crítiques i n’aprendrem. També haurem d’adaptar-nos als nous temps que venen».