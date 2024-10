Junts s'oposarà a la permanència de l'impost a les energètiques si es posen en risc inversions a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha avisat aquest dimecres que la seva formació no permetrà que l'impost a les companyies energètiques es converteixi en permanent si aquesta mesura posa en risc inversions a Tarragona o al conjunt de Catalunya.

«Això acostuma a passar a Madrid. Es parla molt sobre un tema, però la realitat és que la proposta no està sobre la taula. El govern espanyol no ha fet públic cap document», ha argumentat en una entrevista a TV3. Tot i això, ha admès que és possible que es plantegi aquest pas al pla fiscal que l'Estat envia a Brussel·les. «El que si tenim claríssim és que si alguna proposta posa en risc les inversions que hi ha a Tarragona ens trobaran absolutament de front», ha reblat.