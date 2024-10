El Govern fa un balanç positiu i nega el «caos» del primer dia de talls a Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, ha fet un balanç positiu del primer dia de tall ferroviari a Tarragona i ha assegurat que «no hi ha hagut caos». Nadal ha dit que és «evident» que s'ha produït «un cert canvi» en la mobilitat, tot i que no ha volgut avançar dades del nombre de viatgers.

També ha indicat que caldrà veure si hi ha un «increment substancial» de l'ús de vehicle privat per part dels usuaris, ja que a la capital tarragonina l'afluència d'usuaris s'ha reduït. El secretari ha demanat disculpes als passatgers pels canvis que suposa el pla alternatiu en els seus hàbits. «Les obres del túnel de Roda de Berà són molt necessàries, milloraran el servei de Rodalies», ha defensat.

«Sense triomfalismes, però les coses han funcionat raonablement bé», ha afirmat Nadal, qui ha reconegut que s'hauran de fer ajustos en el pla alternatiu de transport dissenyat per Renfe, que estarà vigent durant els cinc mesos que duraran les obres del túnel de Roda de Berà. «Cada dia farem una anàlisi i l'endemà ho millorarem, hi ha molts ciutadans que formularan queixes, perquè hem modificat els seus hàbits de vida, i per això, demanem disculpes», ha dit. El secretari de Mobilitat ha lamentat que no podran evitar l'increment de 30 minuts de la durada dels trajectes.

«S'havien de fer unes obres de millora pel corredor mediterrani, que és per a passatgers i mercaderies, i també per millorar el servei de Rodalies, ja que quan acabin aquestes obres es millorarà la seva seguretat, resiliència i fiabilitat i podrem posar més serveis cap a Barcelona», ha subratllat Nadal. Per la seva banda, el president de Renfe, Raül Blanco, ha destacat que el servei alternatiu per carretera ha funcionat amb «normalitat» a les dues parades habilitades a la ciutat de Tarragona -estació de tren i al centre, a Battestini.

A l'espera de dades oficials del nombre de passatgers que han utilitzat els autobusos habilitats, Blanco ha assegurat que no es disminuiran freqüències, tot i que ha indicat que es faran «ajustos» en funció de la demanada. «L'oferta serà permanent durant els cinc mesos», ha manifestat. «Hi ha hagut retards en un parell de trens, anirem ajustant l'oferta als serveis i als punts de transbord per tal d'ajustar-nos a la nova mobilitat», ha afegit el director de Rodalies, Antonio Carmona.

«Un cert canvi de la mobilitat»

A la vegada, el secretari de Mobilitat ha apuntat que és «evident que hi ha hagut un cert canvi de transport», pel fet que hi ha hagut usuaris que han optat per l'alta velocitat o pel vehicle privat. A més, també ha remarcat que des del Govern s'ha desplegat un servei d'autobusos de reforç. «Hem reforçat de 3 a 9 serveis diaris per sentit, l'oferta ha augmentat, però tampoc tant, haurem de veure si hi ha hagut un increment substancial- de l'ús dels cotxes», ha tancat Nadal.