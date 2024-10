Manel Nadal valora positivament el primer dia del tall i destaca la necessitat d'ajustaments

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Manel Nadal, secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de Catalunya, ha fet una valoració positiva del primer dia de tall del túnel de Roda de Berà, que ha interromput la circulació ferroviària entre Tarragona i Barcelona. Nadal ha reconegut petites mancances, però ha destacat que, en general, el servei alternatiu està funcionant «molt bé», tot i les molèsties derivades de les obres.

Nadal ha insistit que aquestes obres són imprescindibles per a la millora del Corredor Mediterrani i el servei de Rodalies. «En cinc mesos, els ciutadans podran veure les millores en el seu servei de trens cap a Barcelona, i esperem que el Corredor Mediterrani pugui entrar en funcionament», ha explicat. El secretari ha subratllat l'esforç realitzat per Renfe, amb una inversió de 30 milions d'euros en el pla alternatiu, una xifra «sense precedents en el conjunt d'Espanya».

Tot i els ajustaments necessaris, com la millora de la informació als usuaris i la coordinació dels horaris entre trens i autobusos, Nadal ha recalcat que s'analitzarà el servei diàriament per corregir qualsevol deficiència. «Cada dia farem l'anàlisi i intentarem modificar aquestes coses que fan que els usuaris se sentin atesos adequadament», ha afegit.

Pel que fa a l'impacte sobre el trànsit, Nadal ha afirmat que encara no disposen de dades concretes sobre un possible augment de vehicles a Barcelona, però ha remarcat que els autobusos alternatius entre Tarragona i Barcelona «no s'han saturat», indicant que el servei ha funcionat correctament.

A més, ha esmentat que s'ha reforçat el servei d'autobusos entre Tarragona i Barcelona, passant de 3 a 9 serveis diaris per sentit, amb la introducció de la targeta 10-120, que ofereix viatges a un preu «competitiu» de 4 euros. Nadal ha conclòs que, tot i que encara queda feina per fer, el pla està funcionant «raonablement bé» i es continuaran fent ajustos diaris per millorar el servei.