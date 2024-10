Els alcaldes de Tarragona i el Vendrell garanteixen els «canvis necessaris» per canalitzar els busos de Renfe

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alcaldes de Tarragona i el Vendrell, Rubén Viñuales i Kenneth Martínez, han destacat aquest dimarts l’organització «impressionant» del dispositiu de busos alternatius desplegat per Renfe però han apuntat que faran els «canvis necessaris» per millorar el fluxe de trànsit de les desenes de combois mobilitzats. «No podem dir que tot hagi anat perfecte, però hem de veure quins canvis són necessaris per a què sigui una maquinària ben coordinada», ha afirmat Viñuales als mitjans, augurant que el nombre d’usuaris anirà a més els propers dies.

En el cas del Vendrell, l’alcalde ha assegurat que han redistribuït el trànsit i ha requerit que les obres no s’allarguin més del previst per minimitzar les molèsties als veïns.

Poques hores després de l’inici del dispositiu, Viñuales i Martínez en ressaltaven l’eficàcia. L’alcalde de Tarragona ha assegurat que a la ciutat «tot ha funcionat molt bé», si bé ha apuntat que preveuen resituar uns metres la parada dels busos a l’estació de Renfe per donar prioritat a la línia alternativa de Renfe i endarrerir els busos de les línies urbanes.

Usuaris sortint dels busos que els han portat a Sant Vicenç de CaldersACN

«Són obres molt necessàries», ha justificat Viñuales davant el malestar dels viatgers pel tall del túnel de Roda de Berà. L’alcalde ha donat per fet que aquest dimarts alguns usuaris han buscat alternatives puntuals per anar cap a Barcelona i ha dit que els propers dies el volum de gent al pla de transport alternatiu anirà a més, «perquè no s’ha d’oblidar que el vehicle privat no és l’opció idònia».

Al seu torn, l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez ha destacat que han retirat les places d’aparcament de bona part dels carrers propers a l’estació de Sant Vicenç per facilitar el trànsit dels autobusos, alhora que han reforçat la presència de Policia Local a la zona. «Volem garantir que els busos circulin en horari correcte per a què no hi hagi molèsties per als viatgers», ha defensat.

Martínez ha recordat que l’estació de Sant Vicenç té un exterior amb limitacions d’espai «perquè no està ideada com a estació d’autobusos» i ha admès que «això és una dificultat afegida». «Però, dins de les dificultats, de moment ens en sortim», ha afegit.

Pel que fa a la proximitat dels habitatges a l’estació i les molèsties que pugui ocasionar l’anar i venir constant de desenes d’autobusos amb les respectives maniobres, Martínez ha precisat que en molts casos es tracta de segones residències que estan deshabitades en aquesta època de l’any. En aquest sentit, ha demanat que les obres no s’allarguin més enllà del març «perquè, si no, si que es generarà un problema amb el veïnat».