Rubén Viñuales: «El pla alternatiu per les obres del túnel de Roda està funcionant bé»

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, s’ha desplaçat aquest matí a l’estació de Renfe de Tarragona, l’avinguda de Roma i les obres de l’intercanviador de Battestini, a més de l’estació de trens de Sant Vicenç de Calders, principals punts on s’està desplegant el dispositiu alternatiu habilitat per cobrir el transport de passatgers de Renfe mentre durin les obres del túnel de Roda.

El batlle tarragoní ha volgut seguir en directe el funcionament del primer dia del pla alternatiu i, en declaracions als mitjans, ha mostrat la seva satisfacció pel funcionament. «El seguiment que fem des de primera hora del matí i el que ens diuen els mateixos usuaris i usuàries ens confirma que el dispositiu alternatiu està funcionant bé; òbviament, avui és el primer dia i alguna cosa s’haurà d’ajustar, i per això continuarem fent seguiment durant els cinc mesos d’obres».

«És innegable que aquestes obres eren necessàries com ho és la gran despesa i el desplegament de mitjans que s’està fent en aquest pla alternatiu», ha afirmat Viñuales. «Per fer-nos-en una idea –ha afegit, s’han contractat 150 informadors i informadores». «És el pla que ens mereixem els usuaris i usuàries i la funció dels alcaldes i alcaldesses és fer-ne un seguiment per comprovar que tot funcioni correctament», ha reblat l’alcalde tarragoní.

En el recorregut d’aquest matí, l’alcalde també s’ha traslladat a les obres de l’intercanviador de busos de Battestini i a les parades habilitades a l’avinguda de Roma i al nus ferroviari de Sant Vicenç de Calders per fer seguiment in situ del funcionament del dispositiu.

L’alcalde ha marcat com a principal repte del dispositiu alternatiu «mantenir la puntualitat dels serveis, pensant especialment en els usuaris que diàriament agafen el transport ferroviari per anar a treballar» i ha agraït finalment el treball de Renfe i específicament del director de Rodalies, Antonio Carmona, i del president de l’ens, Raül Blanco, que «estan realitzant una gran feina».

Un dispositiu inèdit

El Pla Alternatiu de Transport desplegat a Tarragona per minimitzar els efectes de les obres al túnel de Roda de Berà que ha començat avui és, segons ha explicat l’alcalde Viñuales, el més costós i de la història a Espanya: compta amb 87 autobusos que oferiran més de 600 trajectes diaris i 30.500 places per cobrir l’itinerari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona.

A Tarragona ciutat, l’avinguda de Roma és l’espai escollit per l’Ajuntament per a l’estacionament dels autobusos que surtin de Tarragona en direcció a Sant Vicenç de Calders mentre duri el tall de les vies de tren i les obres de l’intercanviador de Battestini, que estaran enllestides a mitjans d’aquest mes d’octubre. A partir d’aquest moment, serà Battestini el punt d’on surtin els autobusos que Renfe posarà a disposició dels usuaris.

Per altra banda, hi ha una segona parada davant de l’estació de trens: a tocar de la parada ja existent de l’EMT, s’han habilitat 4 estacionaments més d’autobusos que recolliran els passatgers que vagin cap a Sant Vicenç de Calders per agafar el tren en direcció a Barcelona. Els busos de l’EMT ocuparan l’aparcament darrere d’aquests autobusos per tal que els dos serveis puguin funcionar sense molèsties. L’Ajuntament de Tarragona ha desplaçat uns metres l’aparcament de patinets elèctrics i bicicletes per permetre la parada dels autobusos i, d’aquesta manera, facilitar al màxim l’arribada i sortida dels usuaris del tren.

La resta dels autobusos estan estacionats a la plaça dels Carros i només quan un vehicle marxi de davant de l’estació de trens en direcció a Sant Vicenç de Calders, serà quan deixaran l’estacionament de plaça dels Carros en direcció a aquest punt de la ciutat. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Tarragona ha reordenant viàriament la plaça, eliminant-hi les places d’aparcament de vehicles per permetre l’estacionament dels autobusos habilitats per Renfe.