Tot el que cal saber sobre el tall ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders

A partir de l'1 d’octubre, el transport ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders viurà un tall important degut a les obres d'ampliació del túnel de Roda de Berà per adaptar-lo a l'ample internacional. Aquestes obres, que s'estendran fins al 2 de març de 2025, estan pressupostades en més de 16 milions d’euros i implicaran l’adaptació del túnel per permetre la circulació tant de trens de mercaderies com de passatgers, millorant així la connexió entre Catalunya i Europa.

A més de les obres al túnel, s’actuarà a les estacions de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Altafulla i Torredembarra, amb l’objectiu de crear nous sistemes i reconfigurar les vies per millorar tant la infraestructura de mercaderies com la de passatgers.

Com es gestionarà el servei ferroviari durant les obres?

Estació de Sant Vicenç de Calders: Serà el punt clau per connectar les comarques del sud amb Barcelona, ja que allà els usuaris podran fer transbord entre bus i tren, amb un marge recomanat de 10 minuts. Els autobusos amb punt d'origen o destinació a Tarragona, Torredembarra, Altafulla, l'Hospitalet de l'Infant, Cambrils, Vila-seca i Salou, sortiran i arribaran a l'Avinguda Parlament de Catalunya. La freqüència de trens de Regionals i Rodalies serà de dues circulacions per hora en cada direcció.

Horaris per Barcelona: El primer tren sortirà a les 5:18 h i l’últim a les 22:25 h, amb un total de 69 freqüències diàries cap a la capital. En direcció contrària, els trens sortiran des de l’Estació de França a partir de les 5:12 h i fins les 21.47 h, amb 65 serveis diaris.

Viatges amb parada a Tarragona: Per als usuaris que hagin d'interrompre el seu trajecte a Tarragona i recuperar-lo a Sant Vincenç de Calders hi haurà un servei d’autobusos des de la Plaça dels Carros , amb parades a Altafulla i Torredembarra. Els autobusos sortiran a partir de les 5.12 hores cada 30 minuts , amb 34 expedicions d'anada i una vintena de tornada. L'aparcament al voltant de la Plaça dels Carros quedarà prohibit fins que el servei ferroviari recuperi la normalitat.

Altafulla i Torredembarra: Durant les obres, aquests municipis quedaran sense servei de tren i només estaran connectats per carretera amb autobusos que sortiran cada 30 minuts. A Altafulla els autobusos amb direcció Tarragona sortiran des de l'espai habilitat al carrer Migdia. Els que es dirigeixin a Barcelona ho faran des de la parada de l'EMT situada davant del Buffet. A Torredembarra els usuaris hauran d'agafar un autobús que pararà a prop de l'estació de tren. El trajecte Altafulla - Sant Vicenç de Calders tindrà una durada de 26 minuts, mentre que des de Torredembarra es trigaran uns 18 minuts.

Vila-seca: Els autobusos que desplaçaran als usuaris fins a Sant Vicenç de Calders sortiran des del polígon Alba, situat al carrer Vila dels Olzina.

Línies afectades:

R14 (Tarragona – La Plana Picamoixons): Serveis ferroviaris fins a La Plana, amb connexió amb la R13 cap a Lleida. El tram Tarragona-Sant Vicenç es cobrirà amb bus.

R15 (Barcelona – Reus – Riba-roja d’Ebre): Servei en tren, però els viatgers entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona tindran transport per carretera. A més, el trajecte de Cambrils i L’Hospitalet de l’Infant: Mantindran el servei de tren en direcció sud, però també tindran autobusos cada dues hores cap a Sant Vicenç de Calders. A Cambrils, el trajecte en bus tindrà una durada de 55 minuts.es de Reus fins a Barcelona serà 20 minuts més llarg, ja que realitzarà es desviaran per la via interior a través de La Plana - Picamoixons.

R16 (Barcelona – Tortosa/Ulldecona): El servei ferroviari es mantindrà entre Tortosa i Tarragona, però es cobrirà el tram Tarragona-Sant Vicenç amb bus.

R17 (Barcelona – Salou-PortAventura): Servei ferroviari entre Tarragona i Salou-PortAventura, però el tram Sant Vicenç-Tarragona es farà en autobús.

Recomanacions:

Es recomana planificar els viatges amb antelació, especialment durant els primers dies de les obres, per evitar sorpreses i adaptar-se als nous horaris. Els serveis d'autobús estaran sincronitzats amb els horaris dels trens per minimitzar el temps de transbord. A més, Renfe ha habilitat un compte d'X on informarà de l'estat del servei durant el tall. Aquest té el nom de @RodObresBera.