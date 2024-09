Ja a la venda els billets d'Avant Exprés entre Tortosa i Barcelona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ja es poden adquirir els billets d'Avant Exprés entre Tortosa i Barcelona, que es podran utilitzat a partir del pròxim dimarts 1 d’octubre, coincidint amb l’inici de les obres al túnel de Roda de Berà. El servei comptarà amb dues circulacions diàries, una per sentit. Aquesta nova connexió suposarà una millora significativa en l'oferta de transport del corredor sud de Catalunya, ja que reduirà en aproximadament una hora el temps de desplaçament entre la capital catalana i Tortosa, capital del Baix Ebre.

El servei Avant Exprés farà parada a les estacions de L’Aldea-Amposta, L’Ampolla-Perelló-Deltebre, L’Ametlla de Mar, L’Hospitalet de l’Infant, Cambrils i Camp de Tarragona. Aquest retorn del servei Avant a les Terres de l’Ebre arriba després que Renfe anunciés el passat 20 de setembre els horaris del nou trajecte.

Pel que fa a les tarifes, els viatgers podran adquirir els abonaments habituals del servei Avant. No obstant això, per a aquells que facin el viatge entre qualsevol de les estacions compreses entre Tortosa i Camp de Tarragona, s'aplicaran els preus corresponents al servei de Rodalies, permetent l’ús de l’abonament recurrent quadrimestral. Per a utilitzar aquest abonament, serà necessari validar-lo i formalitzar la reserva de plaça, una gestió que es podrà fer tant a les taquilles com a les màquines d’autovenda de Rodalies.

D’altra banda, per als viatgers que tinguin com a origen o destinació Barcelona, caldrà adquirir la Targeta Plus 10. Les tarifes per als desplaçaments entre Barcelona i Camp de Tarragona es mantindran com fins ara, sense canvis.

En quant als horaris, el tren Avant Exprés sortirà des de Tortosa a les 6:35 hores del matí i arribarà a l’estació de Barcelona Sants a les 8:23 hores. En sentit contrari, la sortida des de Barcelona serà a les 18:30 hores, amb arribada a Tortosa a les 20:17 hores. Aquest nou servei busca facilitar i agilitzar la connexió entre les Terres de l’Ebre i la capital catalana, oferint una alternativa més ràpida i competitiva per als usuaris de la regió.