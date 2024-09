Les obres que tallaran Rodalies: set mesos per salvar 422 metres de túnel

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El transport ferroviari entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a punt de viure una complexa obra a partir del pròxim 1 d’octubre amb l’ampliació del túnel de Roda de Berà a l’ample internacional. La adequació de l’estructura i la posterior instal·lació d’un tercer carril servirà per connectar les mercaderies de la demarcació amb el nord de Catalunya i la resta d’Europa.

Aquest dimecres, Adif ha donat tot els detalls sobre la complexitat d’aquesta actuació que tallarà durant set mesos la connexió ferroviària de les demarcacions de Tarragona i Barcelona. Amb un pressupost de més de 16 milions d’euros, els principals esforços d’aquesta actuació se centraran a adequar l’esmentat túnel a la circulació de trens d’ample convencional i estàndard. Aquest fet permetrà augmentar la velocitat de les mercaderies i comptabilitzar-los amb el tràfic de passatgers.

Paral·lelament a aquests treballs, s’efectuaran obres a les estacions de Sant Vicenç de Calders, Tarragona, Atafulla i Torredembarra. Aquestes accions estaran orientades a crear nous sistemes i vies d’apartats per reconfigurar les vies, així com l’adaptació del capçal nord de Tarragona a l’ample internacional.

Per aquest motiu, Adif assegura que «les obres no estan només orientades a les mercaderies, sinó que també beneficiaran al transport de viatgers». En aquest sentit, l’empresa al·lega que les instal·lacions resultants seran «més modernes i amb majors paràmetres de eficàcia, eficiència, disponibilitat, qualitat i confort».

Així mateix, afirma que l’eliminació de les Limitacions Temporals de Velocitat «millorarà els temps de viatge». Un canvi que també promet una «reducció de les incidències, gràcies a uns sistemes més robustos i de més durada». A més, els treballs també comptaran amb la construcció de pantalles acústiques per reduir el soroll que arriba als ciutadans.

Com ampliar un túnel

Per poder implantar un tercer carril en totes dues vies serà necessari augmentar les dimensions d’un túnel de gairebé 422 metres de longitud. Per fer-ho, serà necessari rebaixar la via tant de l’interior com l’exterior per tal que la inclinació resultant sigui suau.

Aquesta feina es farà mitjançant l’excavació d’una nova plataforma d’1,50 metres més de profunditat i reforçant el nou ample amb formigó armat. Abans, s’hauran de retirar 4.800 metres de catenària 5.420 metres quadrats de balast, a més de fer els treballs de sosteniment del túnel mentre es realitzen les excavacions.

A la nova alçada, s’instal·laran 1.000 metres quadrats de via en placa i 7.800 de manta antivibracions. Pel que fa a la volada del túnel, serà impermeabilitzada amb escuma de polietilè, làmina de PVC, geotèxtil i formigó projectat amb fibres.

Paral·lelament als treballs de rebaixat del túnel, s’instal·laran 8.000 metres quadrats de pantalles acústiques, s’instal·laran dos nous dipòsits de drenatge d’abocaments i 4.220 metres del nou fil de contacte. Entre l’1 d’octubre i el 2 de març s’aprofitarà el tall per fer les tasques esmentades a les diferents estacions, tot i que en Sant Vicenç es prolongaran fins al juliol.