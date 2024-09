El festival Accents suma tres nous concerts de petit format

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

L’onzena edició del Festival Accents continua revelant la seva programació per aquesta tardor. Aquest dimarts s’han confirmat tres noms més que s’han d’afegir a la dotzena d’artistes que ja s’han fet públics.

Xarim Aresté, Roger Mas i Joan Masdéu actuaran els dies 8, 20 i 27 d’octubre al Castell del Paborde de la Selva del Camp, el Casal Vilaplanenc de Vilaplana i El Casino de Contantí, respectivament, població que d’aquesta manera s’incorpora per primer cop al festival. Les entrades per totes tres actuacions íntimes i de petit format ja estan a la venda. L’aforament per tots tres concerts és limitat.

El 8 d’octubre a les 20.30 hores al Castell del Paborde de la Selva del Camp Xarim Aresté tornarà a l’Accents coronat ja com un imprescindible de l’escena catalana. Ara, l’artista de Flix torna més lliure, calent i afilat que mai amb Un Idioma Nou, un disc que a la Selva presentarà amb un format de duet.

Roger Mas oferirà un concert en el qual reinterpretarà les cançons més emblemàti-ques i conegudes de la seva discografia així com d’altres poetes i autors al Casal Vilaplanenc.

Finalment, el reusenc Joan Masdéu presentarà les cançons de Els dies que vindran en format de duet acústic a Constantí. Ho farà amb Maurici Gené a la guitarra i segones veus.

Fins ara l’Accents ja ha fet públics un total de 12 actuacions que tindran lloc a Reus, Botarell i Riudoms. Els noms ja anunciats i amb entrades a la venda son Fetus, Xavi Sarrià, Joan Miquel Oliver, Lluís Gavaldà & Joan Pau Chaves, Sr. Chinarro, Carles Viarnès, Marala, Tarta Relena, Lagartija Nick, Guillem Gisbert, Cristina Rosenvinge, Albert Pla i Ismael Serrano.