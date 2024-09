Els Pets celebraran els seus 40 anys al Teatre Fortuny de Reus en el marc del Festival Accents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edició d’hivern/primavera del Festival Accents, anomenada Les Perles de l’Accents, ha anunciat el primer artista de l’edició 2025. Es tracta d’una doble actuació d’Els Pets dins la gira Els Pets cantant les 40, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de febrer del 2025, i que servirà per commemorar les quatre dècades damunt dels escenaris del grup de Constantí.

Les entrades per a aquesta actuació doble es posen a la venda aquest dimarts dia 17 de setembre, a les 11:00 h, a la web www.teatrefortuny.cat i directament a la taquilla del Teatre Fortuny. També es podrà comprar amb un descompte del 10% per a aquelles persones que vulguin comprar les entrades per als dos concerts.

Un any diferent

Aquest 2025 no serà un any qualsevol, especialment per a Els Pets. El motiu és prou important: el 40è aniversari de la seva carrera i, com que això no passa gaire sovint, el trio de Constantí ha decidit celebrar-ho com Déu mana. Reus i el Teatre Fortuny no podien faltar a aquesta gira, en un concert que forma part de la programació del festival Les Perles de l’Accents, la programació dels mesos d’hivern i primavera de l’any vinent.

La formació del Tarragonès tocarà de manera íntegra els quatre discos més emblemàtics i reconeguts de la seva trajectòria, i ho farà en dos espectacles diferents i complementaris: un amb Calla i balla i Som (21 de febrer), i l’altre amb Bon dia i Agost (22 de febrer). Quatre discos que es complementaran amb altres grans èxits de la trajectòria del grup durant l’actuació.

Per aquesta gira especial, que comença a l’Auditori de Girona i que tindrà la ciutat de Reus i el Teatre Fortuny com a primera i, de moment, única presència del grup a les comarques de Tarragona, els tres components del grup, Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Càceres, comptaran amb el suport dalt de l’escenari de Joan Pau Chaves (teclats i veus), Jordi Bastida (guitarra i cors) i Marcel Cavallé (guitarra i cors). La resta de ciutats que acolliran l’inici de la gira de Els Pets seran Manresa, Barcelona, Lleida i Inca.