CCOO reclama mesures compensatòries per als afectats pel tall de circulació ferroviària de Roda

El sindicat CCOO es mostra «preocupat» pels problemes que generarà el tancament de la circulació de trens entre Tarragona i Sant Vicenç Calders per als usuaris de Tarragona i l’Ebre. El sindicat alerta que són més de 15.000 les persones que fan ús del servei cada dia, la majoria estudiants, malalts o treballadors.

Davant «la clara falta de planificació i improvisació dels gestors ferroviaris», CCOO exigeix mesures complementàries a les anunciades i també de compensatòries per als viatgers perjudicats. El sindicat assenyala que hauria tingut «molta més lògica» acabar el ramal entre Vila-seca i Castellbisbal abans de tancar els túnels de Torredembarra i Roda de Berà. Alguns trens s’haurien pogut desviar pel nou ramal.

Per al sindicat, el pla alternatiu proposat per Renfe i Adif per cobrir amb busos el recorregut ferroviari suspès és «insuficient» i «totalment improvisat», perquè «cada dia canvien coses», i denuncien que falta informació sobre horaris i recorreguts.

Alerten que les estacions, especialment la de Sant Vicenç de Calders, no compten amb les infraestructures adequades per a rebre el flux de viatgers. L'increment de la durada del trajecte i la por per possibles incidents i retards com en l'últim període, fa que moltes persones tinguin por de les conseqüències que puguin tenir en el seu treball.

CCOO reclama a les administracions públiques i les empreses que siguin flexibles amb els seus treballadors que fan ús del servei i el sindicat els ofereix suport si es produeixen problemes laborals.