L'R4 de Rodalies entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders, al terme municipal del Vendrell, comença aquest dijous una nova fase d'interrupcions per les obres del corredor mediterrani. El servei de tren està tallat en els dos sentits de 8 h a 19 h i de 21.30 h i a 22.30 h, franges en què Renfe ha habilitat busos alternatius que passen per les estacions del Vendrell, l'Arboç i els Monjos cada mitja hora.

La mesura ha sorprès a molts dels passatgers, que no en tenien coneixement i que s'han hagut de resignar davant el retard dels dos primers busos del pla alternatiu. «Arribarà abans la meva filla a Madrid en tren que jo al Vendrell des de Sant Vicenç de Calders», ha etzibat la M. Carme Martínez, usuària de l'R4.

La resignació i la desinformació han marcat les primeres hores de la nova fase d'obres del corredor mediterrani a l'estació de Sant Vicenç de Calders, on els trens de la línia R4 han deixat de circular a partir de les vuit del matí. El servei ferroviari es reprendrà a partir de les set del vespre i fins dos quarts de deu de la nit, moment en què es tornarà a tallar en els dos sentits durant una hora.

D'aquesta manera, es garanteix la circulació dels primers i els últims combois. Les dues franges es tallaran cada dia de dilluns a divendres fins el 31 d'octubre. Mentre no hi hagi servei de tren, Renfe posa a disposició dels passatgers autobusos fins a Vilafranca del Penedès cada mitja hora. Es tracta del mateix dispositiu que la companyia va aplicar entre els mesos de gener i juliol, també per obres del corredor executades per Adif.

En el primer dia de tall ferroviari, molts dels usuaris s'han assabentat del servei alternatiu a l'estació de Sant Vicenç de Calders, on havien d'agafar un autobús per fer el seu trajecte habitual. És el cas de l'Andrea Pan, qui s'ha pres la situació des de la resignació per arribar fins a Martorell, un viatge que fa diàriament.

«Quan arribi a casa a la tarda, miraré quines altres rutes hi ha, per si n'hi ha alguna de millor», ha afirmat a l'ACN. Buscar un altre mitjà de transport per anar a la feina és l'opció que ha hagut d'escollir en Toni Garcia, qui ha patit el retard de l'últim comboi de l'R4. Aquest contratemps ha provocat que hagués d'agafar un taxi com un «pla C», ja que era l'única opció viable per no fer tard.

Altres, s'han molestat més, com la M. Carme Martínez, qui ha ironitzat sobre el fet que agafés el tren que agafés, arribaria tard. «Surti a l'hora que surti, sempre arribo tard. Quan no es talla la circulació, no funciona el tren. És una vergonya», ha denunciat.

El servei d'autobusos que ofereix la companyia entre Sant Vicenç de Calders i Vilafranca del Penedès és l'única opció per a d'altres passatgers com la Cristina Vega, usuària habitual de la línia. «Jo tinc ganes que l'R4 funcioni d'una vegada, perquè si vaig de Vilafranca a Barcelona trigo dues hores, és horrible», ha subratllat.

Pel que fa als dissabtes i diumenges, la companyia explica que no hi haurà cap circulació entre Vilafranca i Sant Vicenç fins el primer cap de setmana d'octubre. El que està previst que s'allargui més és la interrupció del servei a l'estació de l'Arboç, a la qual no s'aturen trens des del 8 de juliol. La previsió de Renfe és recuperar-hi l’activitat a partir del 3 de desembre.

