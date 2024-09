Ana Bocio: «Cada any es registren casos de dengue en viatgers que retornen de zones endèmiques»

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Com es pot evitar la transmissió del dengue i prevenir la malaltia?

«La principal mesura per prevenir o controlar la transmissió consisteix en la lluita contra els mosquits que poden transmetre’l mitjançant mesures de protecció individual contra picades i la revisió periòdica dels punts de cria per evitar-ne la proliferació. Per prevenir la transmissió, és important evitar les picades utilitzant roba que cobreixi la pell, preferentment de colors clars, aplicar repel·lents a la pell i evitar l’entrada de mosquits a les zones interiors amb mosquiteres. També cal evitar i eliminar qualsevol acumulació d’aigua on els mosquits podrien criar, com recipients i galledes».

Quan es detecta un brot com el de Vila-seca, quin és el camí a seguir?

«Quan es confirmen nous casos autòctons, i per evitar possibles contagis, es fa una cerca activa de nous casos. D’altra banda, es duen a terme inspeccions entomològiques a les zones on viuen i es desplacen les persones afectades i es du a terme l’anàlisi del virus en els mosquits capturats a la inspecció per detectar possibles focus de transmissió a partir de mosquits del gènere Aedes. S’alerta els serveis d’atenció primària i hospitalària de la zona per detectar casos sospitosos i es treballa directament amb els municipis de residència de les persones afectades per proporcionar recomanacions de prevenció i control de mosquits».

Detectar casos al territori vol dir que ja hi havia dengue autòcton a la zona?

«En anys anteriors ja s’havien diagnosticat casos autòctons a Catalunya, és a dir, no associats al moviment de persones; el 2023 se’n van diagnosticar tres. Anualment es registren casos en viatgers que retornen de zones endèmiques. El risc d’importació de casos de les zones endèmiques cap a les zones no endèmiques on hi ha presents possibles vectors, com el mosquit Aedes albopictus, fa que la transmissió sigui factible i ocasioni l’aparició de casos en la població autòctona».

És contagiós d’alguna altra forma?

«No està demostrat que el dengue es transmeti de persona a persona per contacte directe, sinó a través de la picada dels mosquits infectats; per això cal prendre precaucions per evitar les picades».

Què determina si els casos de dengue són lleus o més greus?

«La primera infecció és habitualment asimptomàtica o amb símptomes lleus. A Catalunya, no és una malaltia endèmica i, per tant, no es preveu que hi hagi casos greus. Els casos lleus solen manifestar-se amb febre elevada, mal de cap intens, dolor a la zona de darrere de l’ull, dolor muscular o articular, erupció cutània».

Quines diferències simptomàtiques hi ha entre adults i infants?

«La malaltia es presenta habitualment de manera asimptomàtica. La simptomatologia, quan n’hi ha, dura de dos a set dies. Els infants sovint presenten una síndrome febril inespecífica i erupció cutània. En els adults, el quadre clínic es caracteritza per febre elevada, mal de cap intens, dolor darrere de l’ull, dolor muscular o articular, nàusees, vòmits i erupció cutània».

Quin és el tractament?

«És principalment simptomàtic, ja que no hi ha un tractament específic per al virus. Es recomana repòs, hidratació adequada, i seguir les indicacions dels professionals sanitaris. La simptomatologia pot durar de dos a set dies».

L’arribada de la tardor i l’hivern provocarà un descens d’aquests focus? Com es delimita el risc d’aparició de nous brots?

«Generalment, redueix l’activitat dels mosquits vectors, ja que les temperatures més baixes i la menor humitat no són favorables per a la seva proliferació a Catalunya. Enguany, aquestes actuacions s’han engegat el 3 de juny i s’allarguen segons la situació de l’activitat vectorial.

