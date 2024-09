Prop de 128.000 alumnes inicien el curs escolar a la demarcació

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 128.000 alumnes dels cicles d'infantil, primària, secundària i FP bàsica han iniciat aquest matí el nou curs escolar al Camp de Tarragona (100.056) i a les Terres de l'Ebre (27.500).

A l'Escola La Vitxeta de Reus ho han fet amb una barreja de nervis i il·lusió pel retorn a les aules i el retrobament amb els companys, i amb alguna llàgrima, sobretot entre els més petits, que no volien acomiadar-se dels familiars.

Aquest centre, a més, ha iniciat el curs amb una línia menys d'I3. «Hem fet tot el possible per recuperar-la de cara el curs vinent», ha apuntat la presidenta de la AMIPA, Mercè Vallverdú, qui ha afirmat que «ara la decisió ja es troba en mans del Departament».

Aquest dilluns ha arrencat el curs escolar 2024-2025 per a 1.333.171 alumnes d'infantil, primària, ESO, batxillerat, Formació Professional (FP) i educació especial -règim general- a Catalunya. Una dada que s'eleva fins a 1.610.346 estudiants si tenim en compte els estudis de règim especial, la formació d'adults i els ensenyaments a distància. Al Camp de Tarragona, la xifra és de 100.056 alumnes al règim general i 114.323 si sumen la resta, mentre que a les Terres de l'Ebre és de 27.530 estudiants a infantil, primària, secundària i FP i prop de 34.000 totals.

Aquestes, però són les previsions que en fa el Departament d'Educació a partir de les dades recollides a finals de juliol. La matrícula es manté viva i, per tant, la xifra final podria variar en les pròximes setmanes amb la incorporació dels nous estudiants que vagin arribant a les escoles i instituts.

Il·lusió i nervis

A l'escola La Vitxeta de Reus, els prop de 383 alumnes d'infantil i primària han arrencat el primer dia amb il·lusió i ganes de retrobar-se amb els companys. Tot i això, els més petits han estat els que s'han mostrat més reticents i a més d'un se li han escapat les llàgrimes. Per als professors, l'inici del curs és «com la nit de Reis, que estàs nerviós per saber quin grup t'ha tocat, què farem, com començarem...», ha explicat la directora del centre, Maria Horra, qui ha subratllat que el nou curs escolar sempre s'inicia amb «moltes ganes». En aquest centre hi ha 28 professors, dels més de 9.600 que hi ha al conjunt de la demarcació.

Tot i això, Horra ha afirmat que enguany també arrenquen amb «la tristesa de ser menys alumnes», després d'haver perdut una línia d'infantil 3. Horra ha explicat que quan el Departament d'Educació els va notificar la decisió sí que es van sorprendre «una mica», però «tampoc tant», ja que «en el fons, preveien que tard o d'hora passaria» a causa de la baixa natalitat. De fet, ha recordat que el Govern ja va intentar treure'ls una línia d'I3 fa sis o set anys, però en aquell moment «es va poder salvar».

Recuperar la línia d'I3

Una fortuna, però que no han tingut enguany. En qualsevol cas, la directora confia que es pugui recuperar de cara l'any vinent, sobretot, tenint en compte que hi ha alumnes d'altres cursos que tenen germans més petits que haurien de començar I3 el 2025. «Calculem que només amb germans ja seran una vintena d'infants», ha afirmat Horra, qui ha apuntat que si no es reobre la línia «no es podran obrir places a ningú més».

Qui també confia en recuperar l'I3 perduda és Mercè Vallverdú, presidenta de l'AMIPA del centre. Des que el Departament va notificar la decisió de tancar la línia, els familiars van començar a mobilitzar-se i a denunciar la decisió del Govern. Unes accions que van servir perquè l'Ajuntament de Reus es comprometés a canviar la zonificació escolar de la ciutat per tal que a La Vitxeta els toquessin més alumnes per zona, segons ha explicat Vallverdú.

«Amb aquest canvi, esperem que la planificació que faci el Departament per al curs 2025-2026 sigui més favorable i puguem reobrir la segona línia d'I3», ha dit la presidenta de l'AMIPA, qui ha subratllat que si això no passa, reprendran les mobilitzacions.

Et pot interessar: