Reactivada l'alerta de l’Inuncat a Tarragona per la previsió de pluges intenses aquest diumenge

Protecció Civil ha tornat a activar aquest dissabte al migdia l’alerta del pla Inunciat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya de noves pluges que podrien ser intenses a partir de la matinada i fins diumenge a la tarda.

Fins ara, el pla estava en prealerta. Les precipitacions podrien superar en alguns punts els 40 litres per metre quadra en 30 minuts, principalment a les comarques del litoral i el prelitoral central. La matinada de dissabte les fortes pluges han provocat la mort d’una dona de 42 anys arrossegada per la riera de Tiana i inundacions en diversos municipis.

Segons les previsions del Meteocat a partir de la matinada de diumenge les pluges afectaran gairebé tot el litoral i prelitoral de les comarques de Tarragona i Barcelona. Diumenge al matí, es podria incrementar la intensitat del fenomen a tot el litoral i prelitoral, i també podria afectar algunes comarques de la Catalunya Central, les Terres de l’Ebre i la demarcació de Girona.

A les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf i el Maresme, es podrien arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Fins a la tarda, les pluges es podran mantenir però amb menys intensitat. També es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de tempesta.

Protecció Civil ha demanat a la ciutadania extremar les precaucions en la mobilitat i evitar acostar-se a zones inundables. En aquest sentit, alerta que la pluja intensa pot fer incrementar sobtadament els cabals de rius, rieres i torrents, i demana a la ciutadania no creuar-los ni a peu ni amb vehicle.

Protecció Civil havia desactivat divendres al vespre l’alerta del pla Inunciat perquè no hi havia noves previsions d’intensitat de pluja per part del Servei Meteorològic, però de matinada les pluges han començat amb intensitat a les comarques de l’interior de Tarragona i han avançat cap a les comarques centrals i les de Barcelona i Girona.

Arran de la intensitat torrencial d’algunes de les precipitacions i els avisos d’observació del Servei Meteorològic, Protecció Civil ha tornat a activar l’alerta de l’Inuncat cap a tres quarts de dues de la matinada, que posteriorment ha rebaixat a prealerta. Al migdia, ha tornat a activar el pla davant les noves previsions.

