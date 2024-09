Víctimes del 17A demanen que no es destrueixin les proves perquè aniran a justícia europea

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Familiars de víctimes dels atemptats gihadistes del 17A a Barcelona han demanat a l'Audiència Nacional que no es destrueixin les proves encara en mans de la Guàrdia Civil perquè volen portar el cas a la justícia europea en considerar que s'ha vulnerat el seu dret «a saber la veritat».

Així ho sostenen els advocats Jaume Alonso-Cuevillas i Agustí Carles en un escrit, al qual ha tingut accés EFE, en el qual demanen a la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional que denegui l'autorització que els ha sol·licitat la Guàrdia Civil per destruir les proves sobre aquest cas emmagatzemades en el seu dipòsit judicial.

Els advocats, que representen familiars d'algunes víctimes dels atemptats, ressalten que, una vegada el Tribunal Constitucional va rebutjar admetre el seu recurs d'empara contra la sentència, ja ferma, pels atemptats, es va iniciar el termini per interposar una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), que venç el proper 9 de setembre.

Els advocats confirmen que, com ja havien anunciat, aquesta mateixa setmana interposaran un demanda davant el TEDH al·legant, entre d'altres motius, la «vulneració del dret a saber la veritat», amb l'objectiu que es condemni Espanya a dur a terme les investigacions judicials «necessàries» per aclarir «tots els fets relacionats» amb els atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp) de l'agost del 2017.

Acudint a la justícia europea, els familiars de les víctimes pretenen, segons l'escrit, «reparar el dany produït per la insuficiència de la investigació» en aquest cas.

«És per això possible que sigui necessari practicar novament prova sobre els efectes i evidències que aquí podrien ser destruïts, o entregats, tal com sol·licita la Direcció General de la Guàrdia Civil, per la qual cosa entenem que no procedeix i, per tant, ens oposem a aquesta petició», apunta l'escrit.

En aquest sentit, subratllen els advocats que si s'acordés una nova investigació dels fets per part del TEDH, «cap sentit tindria realitzar-ho amb les proves i evidències del Sumari destruïdes, com es pretén».

