L'ACVOT demana «respecte» i denuncia que les víctimes del terrorisme estan abocades «a l'oblit»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes (ACVOT) demana «respecte» i denuncia que estan abocats a «l'oblit i la marginalitat». Així ho ha expressat el president de l'associació, José Vargas, en un acte de record de les víctimes del 17-A al marge de l'acte institucional. Just a l'inici de la Rambla, a tocar de Plaça Catalunya, l'ACVOT ha fet el seu particular homenatge i ofrena floral de la mà de la Plataforma 17A i Politeia.

A l'acte, en memòria de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, però també de totes les víctimes del terrorisme, hi han participat representants d'associacions de víctimes, cossos policials i membres de Vox i el PP, així com Societat Civil Catalana o Impuls Ciutadà.

Durant l'acte, Vargas ha llegit un manifest que denuncia la «violència irracional» que es va endur diverses vides fa set anys i ha assegurat que aquell dia Barcelona es va vestir de dol, però també es va alçar «amb solidaritat».

Vargas ha carregat contra «aquells que diuen que cal passar pàgina» i ha assenyalat que mentre ells esperen «respecte i reconeixement» per part de les institucions estan abocats «a l'oblit». «Tenim el deure de preservar la memòria», ha conclòs tot reivindicant una Espanya «on prevalguin els valors constitucionals, la llibertat, la justícia, la igualtat i la memòria».

Entre els assistents hi havia Juan Benito, president de la Fundació Víctimes del Terrorisme i pare d'una de les víctimes de l'11-M a Madrid. En declaracions als mitjans, Benito ha manifestat que treballarà per mantenir «digna» la memòria de les víctimes i Vargas ha destacat la importància de recordar-les en actes com el d'avui.

Vox exigeix expulsar «l'islamisme» de Catalunya

Entre els presents en l'acte hi havia Joan Garriga, portaveu de Vox al Parlament. En declaracions convocades als mitjans abans de l'acte, Garriga ha criticat que a l'acte institucional «s'ha obviat els culpables» i ha denunciat que l'islamisme a Catalunya avança «per culpa del socialisme i el separatisme» que l'integren «sense pudor».

Garriga també s'ha referit al president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha criticat que estigui «de vacances» i ha demanat al seu govern – i en particular a la consellera Núria Parlon- que es dediqui a «controlar, combatre i expulsar l'islamisme de Catalunya».

Et pot interessar: