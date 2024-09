El PSC del Camp de Tarragona proposa Andreu Martín com a nou subdelegat

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Andreu Martín pren força com a futurible Subdelegat del Govern Espanyol a la demarcació en substitució de Santiago Castellà, que deixarà el càrrec per a convertir-se en president de l’Autoritat Portuària. Segons ha pogut saber Diari Més, el PSC del Camp de Tarragona ha proposat Martín com a relleu de Castellà. El reusenc és, actualment, diputat al Congrés i el primer secretari de l’agrupació local del PSC a Reus.

El càrrec de Subdelegat només pot ser ocupat per persones amb el nivell més alt de funcionariat, com és el cas de Martín. De fet, el seu nom fa setmanes que es troba a sobre de la taula. «Tinc constància que es va pensar en el meu perfil perquè compleixo amb els requisits», declara el reusenc.

En una primera trobada fa setmanes, la Federació del PSC al Camp de Tarragona va posar sobre la taula diversos noms i perfils de persones que podrien assumir càrrecs. Entre aquests noms, ja es trobava Andreu Martín. Ara bé, actualment és diputat electe i, per tant, abandonar el Congrés per assumir un nou càrrec «hauria d’estar molt ben justificat», expressa.

Malgrat que encara no hi ha una confirmació oficial, Martín subratlla que «em faria molta il·lusió assumir el càrrec». «Encara no tinc cap confirmació oficial, però evidentment ho entomaria amb responsabilitat i il·lusió, de la mateixa manera que si fos una altra persona del partit», diu. «Estic a disposició del partit. Hem sapigut trobar les persones adients i l’encaix», acaba dient.

Martín (Reus, 1965) és un polític amb bagatge contrastat. Fou regidor de l’Ajuntament de Reus entre el 2011 i el 2023, quan va convertir-se en diputat. Abans havia estat conseller del Consell Comarcal del Baix Camp. Llicenciat en Ciències Físiques per la UAB, també és diplomat en Estudis Avançats en l’Àrea de Coneixement de Màquines i motors tèrmics per la URV i diplomat de Postgrau en la Gestió i Administració local. Mestre de professió, fou Director de l’Institut Lluís Domènech i Montaner de Reus.

Alfons Garcia, descartat

El càrrec de Subdelegat del Govern està reservat per a persones en actiu amb el nivell més alt de funcionariat, l’estament A. Per aquest motiu, els socialistes han descartat un dels noms que també hi havia sobre la taula: el d’Alfons Garcia, senador i alcalde i regidor de Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant durant 12 anys. El cas és que García ja està jubilat i, per tant, no compliria aquest requisit. Quan es confirmi el nom de Martín, només restarà el nomenament del nou delegat o delegada del govern de la Generalitat. Sobre la taula hi ha el nom de tres dones del territori.

