Bandera groga a 10 platges tarragonines a causa del mal estat de la mar i qualitat de l'aigua

Deu platges de la província de Tarragona han hissat avui la bandera groga, advertint als banyistes de les condicions adverses del mar. A Tarragona, la platja Llarga (1, 2 i 3), la platja de l'Arrabassada, la platja Savinosa i la platja dels Capellans s'han vist afectades per l'estat de la mar, amb onades i corrents que poden dificultar el bany.

A Salou, la platja de Ponent ha penjat la bandera groga per la qualitat de l'aigua, mentre que a Vila-seca, la platja de la Pineda i la platja del Racó ho han fet per mar arrissada, una condició que pot resultar perillosa per als banyistes.

Finalment, al Vendrell, la platja de Coma-ruga ha estat afectada per l'estat de la mar, i també ha penjat la bandera groga per advertir als visitants dels riscos potencials.

És important recordar que la bandera groga indica precaució a l'hora de banyar-se, ja que les condicions del mar poden ser perilloses i causar problemes als usuaris, especialment amb la presència de corrents o onades intenses. Els banyistes són recomanats de seguir les indicacions dels socorristes i evitar endinsar-se massa en l'aigua.

