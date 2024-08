Més d'una trentena de municipis de Tarragona i Barcelona presenten al·legacions a la MAT

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a 32 municipis de la demarcació de Tarragona i cinc més de la de Barcelona així com els respectius consells comarcals han presentat al·legacions a la línia de Molt Alta Tensió (MAT) promoguda per l'empresa Forestalia que vol transportar energia elèctrica des de Valmuel (Aragó) fins a Begues (Barcelona).

En concret les al·legacions han estat contra la línia d'evacuació del projecte Parc Fotovoltaic Jaime I. Les administracions locals consideren que se segueix sense tenir en compte «cap dels motius exposats en les al·legacions i recursos d'alçada presentats» anteriorment, i posen èmfasi «en el gran impacte ambiental al territori» i «les seves conseqüències tant paisatgístiques com agrícoles, socials, culturals i patrimonials».

Tal com han apuntat en un comunicat, els ajuntaments i consells comarcals han apuntat que «el projecte i l'avaluació d'impacte ambiental de la promotora es revelen totalment insuficients, sense rigor tècnic ni prou coneixement del territori». «Entre d'altres, es troben afectacions en àrees d’interès de fauna i flora, espais naturals protegits Xarxa Natura 2000, Cartes del Paisatge (Priorat i Penedès), sòls d'alt valor agrari, la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, la plana de secà de l'Alt Camp i el Parc del Foix», han afirmat.

De la mateixa manera, els municipis signants han recordat que la línia de molt alta tensió «no és d'evacuació sinó de transport, fet que vulnera la normativa del sector elèctric en ser de tipus privat», i han considerat que «és innecessària per l'objectiu amb el que es pretén construir». Per tot plegat, els municipis han reclamat «un posicionament clar al Govern de l'Estat» i no descarten noves accions per demostrar «l'oposició del territori a aquest projecte».

Els municipis afectats de la demarcació de Tarragona són Alcover, Alforja, Almoster, Ascó, Batea, Bràfim, Capçanes, Corbera d’Ebre, el Milà, Els Guiamets, Falset, Gandesa, Garcia, l’Aleixar, l’Arboç, la Bisbal del Penedès, La Fatarella, la Selva del Camp, Llorenç del Penedès, Marçà, Montferri, Móra d’Ebre, Nulles, Porrera, Puigpelat, Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels Domenys, Vallmoll, Valls i Vilabella. Els de la demarcació de Barcelona són Begues, Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Santa Margarida i els Monjos i Vallirana.

