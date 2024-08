La línia de MAT entre Catalunya i Aragó «parteix en dos» Tarragona i l'Ebre, segons una entitat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'associació Prioritat (una de les promotores per aconseguir el reconeixement de la Unesco com a Patrimoni Mundial) ha advertit que la línia de molt alta tensió (MAT), entre els municipis de Cucalón (Aragó) i Begues (Baix Llobregat), «parteix en dos» el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.

En un comunicat, detalla que hi passarien 180 quilòmetres dels 375 que hi ha previstos a Catalunya (en total en són 975). Prioritat recalca que el projecte tindrà «un elevat impacte ambiental» i recorda que per aquest territori ja passen dues línies MAT. D'altra banda, critica que el govern espanyol publiqués, el 28 de juliol, al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el procés d'informació pública de l'estudi d'impacte ambiental a l'agost.

Prioritat considera que «no és casualitat» que es publiqui al BOE en aquesta època de l'any, perquè «és quan la majoria de particulars i administracions fan vacances». Tot i així, l'entitat ha anunciat que ha presentat al·legacions aquesta MAT.

L'associació apunta que el traçat del projecte passa per «molts municipis on altres parcs eòlics han rebut informes favorables d'emplaçament de la Ponència d'Energies Renovables». En aquest sentit, retreu que se «salti el principi de les energies renovables» i carrega perquè s'opti per «un model mercantilista, depredador, especulatiu i de concentració, en comptes d'optar per una producció energètica distribuïda».

Per una altra part, Prioritat sosté que la construcció de la nova MAT «desvertebra i buida» zones «ja castigades demogràficament per tal de servir energia a baix cost a l'àrea metropolitana de Barcelona». Alhora, nega que sigui una «línia d'evacuació sinó de transport», cosa que provocaria que fos la «primera línia de transport d'energia elèctrica de titularitat privada» i que la llei no ho permet.

L'associació també afirma que Forestalia, el clúster que promou la línia de MAT, ha presentat un estudi ambiental «sense rigor tècnic ni coneixement del territori» i avisa que «acostuma a deixar els estudis d'impacte ambiental com la ventafocs dels seus projectes».

