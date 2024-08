Ambient assolellat i pujada de temperatures: la previsió a Tarragona per aquest dilluns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest cap de setmana Tarragona ha tingut un breu respir de la xafogor característica d'aquest estiu gràcies al lleuger descens de les temperatures que han acompanyat les pluges d'aquest diumenge, però la treva arribarà a la seva fi amb l'inici de la setmana. El sol i la calor tornaran a la demarcació aquest dilluns amb una pujada de les temperatures màximes a gairebé tota la província.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, mentre que en algunes comarques aquest ascens serà lleuger, com és el cas del Tarragonès o el Baix Llobregat, on les màximes només pujaran un grau, ja que passaran dels 30 actuals als 31, en altres serà més notable. Al Baix Ebre, per exemple, els 27 graus es convertiran en 33.

El canvi més dràstic tindrà lloc a la Terra Alta, concretament a la Fatarella, on la temperatura màxima, actualment de 27 graus, passarà a ser de 34, assolint la temperatura més alta de la demarcació.

Tot i que dilluns dominarà l'ambient assolellat, algunes comarques, com el Tarragonès, el Baix Camp, i la Terra Alta, comptaran amb la presència de núvols baixos. En el cas del primer es donaran durant la tarda, mentre que el darrer serà durant el matí. Al Baix Camp es preveu que els estrats es mantinguin durant tot el dia, però no portaran precipitacions.

Mentre que les temperatures màximes pugen, les mínimes viuran un descens, tot i que bastant lleuger. Concretament, el Meteocat indica que en la majoria dels casos serà únicament de dos o tres graus, excepte en casos com la Terra Alta, on els 22 graus actuals es convertiran en 17.

