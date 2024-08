Una persona passeja per Mollerussa amb un paraigua per protegir-se del sol.ACN

Espanya serà un dels països europeus amb major risc de mortalitat atribuïda a la calor, segons un estudi publicat per la revista mèdica 'The Lancet'. Els resultats, que analitzen les morts actuals i futures a causa de temperatures no òptimes en 854 ciutats europees, constaten que les regions del sud del continent són les que tindran un major nombre de defuncions associades a altes temperatures.

La recerca detalla que els punts de més perill se situen en latituds meridionals, especialment en regions d'Espanya, Itàlia i Grècia, però que també es poden estendre a zones septentrionals, com França. Per tot això, l'informe demana a responsables polítics i autoritats que «donin prioritat» a la protecció de les zones més susceptibles a aquest risc.

L'informe també posa de manifest que entre 1991 i 2020 el nombre de morts relacionades amb la calor va ser de 43.729, xifra fins a sis vegades major a l'Europa meridional que en la septentrional. Unes dades que constaten, segons els investigadors, que hi ha «grans disparitats» en la mortalitat relacionada amb la temperatura segons les regions.

