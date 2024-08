Correus ofereix servei de consigna a totes les seves oficines de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les 48 oficines informatitzades de Correus de la província de Tarragona ofereixen servei de consigna per a totes les persones que vulguin dipositar el seu equipatge, maleta o qualsevol altre objecte personal dels permesos pel servei, els quals poden romandre emmagatzemats i custodiats de forma segura tot el temps que desitgi el client.

El servei es pot contractar a qualsevol de les oficines de la companyia logística i la tarifa varia en funció del pes dels paquets -els quals hauran d’estar ben tancats per garantir que no es pugui accedir al seu contingut- i de la durada del dipòsit, que podrà estendre’s fins els 15 dies. D’acord amb la normativa aplicable, no podran deixar-se en la consigna joies, objectes de valor i altres continguts no admesos.

Per contractar-lo, només és necessari omplir un senzill formulari i realitzar el dipòsit de forma fàcil i segura pel temps que sigui necessari. El client podrà retirar els objectes dipositats en la consigna en qualsevol moment, encara que no hagi finalitzat el temps contractat.

La companyia també disposa d’un servei de consigna per a tots els visitants que arriben anualment a Santiago de Compostel·la després d’haver recorregut alguna de les rutes del Camí de Santiago. En aquest cas, a més de contractar-lo de forma presencial a l’oficina principal de Santiago, Correus ofereix als pelegrins la possibilitat que contractin online la consigna de motxilles i bicicletes, facilitant així la planificació de la visita a la capital gallega.

Amb aquest nou servei de consigna, Correus continua ampliant la seua oferta de productes, serveis i gestions administratives a les oficines per facilitar la vida a la ciutadania, gràcies la seva gran capil·laritat i total cobertura territorial. Els seus serveis inclouen des de les comunicacions físiques i digitals fins solucions financeres, realització de tràmits per a les Administracions Públiques, gestions amb la DGT i venda de productes i serveis d’altres empreses.

A les oficines també es pot canviar divises, comprar loteria i accedir a serveis de companyies d’energia i assegurances, a més de tots els productes relacionats amb els enviaments postals tradicionals com els embalatges i sobres, paqueteria nacional i internacional, burofax, girs postals i enviaments de diners a través de Western Union, entre altres serveis.

