Demanen una consulta popular sobre la construcció del nou polígon logístic a la Bisbal del Penedès

La Comissió Promotora de la Consulta Popular no Referendària per Iniciativa Ciutadana ha sol·licitat a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) fer una consulta popular per decidir sobre el projecte industrial de 'Les Planes del Vent'. Entitats veïnals i ecologistes s'oposen a la nova àrea industrial projectada, que ocuparà 48 hectàrees i que està impulsada per un inversor privat.

L'equip de govern ha afirmat que el projecte és «positiu» per al municipi i ha defensat que té la legitimitat per tirar-lo endavant. A més, han lamentat que els regidors de La Bisbal Decideix i els representants de la plataforma No a la MAT no s'hagin presentat a la reunió prevista per a aquest dimecres al consistori.

El dilluns 5 de febrer, la Comissió Promotora de la consulta va registrar una sol·licitud de Consulta Popular no Referendària d'Iniciativa Ciutadana a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès. L'objectiu de l'acció és consultar a la població sobre la futura àrea industrial de 'Les Planes del Vent', on s'ha projectat un nou polígon logístic. La nova àrea, impulsada per un inversor privat, ocuparà 48 hectàrees, les quals es desenvoluparan amb 26 hectàrees addicionals destinades a equipaments.

«Que es tingui constància seria la primera vegada en tota la història de La Bisbal que es presenta una petició ciutadana de consulta popular», han assenyalat els promotors de la consulta en un comunicat. El desembre de 2023, un grup de veïns es van reunir l'alcaldessa Agnés Ferré per mostrar el seu rebuig al projecte i per demanar-li la consulta popular.

Tot i aquesta petició, indiquen, la resposta va ser «negativa». Per això, el col·lectiu veïnal va decidir utilitzar les vies legals que ofereix la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Un cop formada la Comissió Promotora - per onze membres- el dilluns 5 de febrer va entrar a registre la petició de la consulta. Els impulsors subratllen que, ara, s'inicia el termini perquè el consistori accepti o denegui la seva proposta. En el cas que s'hi doni llum verda, la Comissió haurà de recollir signatures per tal que l'ajuntament convoqui, finalment, la consulta.

«La Comissió creu fermament en els valors democràtics de la iniciativa i creiem que un projecte d'aquestes dimensions, que s'ha treballat d'esquena a la població i que hipoteca per sempre el poble de La Bisbal, mereix com a mínim que la ciutadania pugui expressar la seva opinió», han assegurat els promotors.

«Estem convençuts que amb perspectiva de visió, set regidors estan de pas, solament són gestors que representen a la seva població i no poden unilateralment decidir sobre una qüestió tan transcendental, i que a més, mostra una important divisió social al carrer sobre la qüestió», han tancat.

L'equip municipal es compromet a jugar «net» en la tramitació

L'equip de govern ha lamentat que els regidors de La Bisbal Decideix i els representants de la plataforma No a la MAT no hagin participat en la reunió mantingut ahir al vespre al consistori, on es van posar sobre la taula «tota la documentació i informació veraç» sobre el projecte de 'Les Planes del Vent'. «No qüestionem ni qüestionarem opinions, les opinions són personals i respectables, però les afirmacions sempre s'han de basar en informació certa», han manifestat també en un comunicat.

Per això, diuen des del govern, que mostren el seu compromís de «joc net» en la seva tramitació. Entre la documentació facilitada, el govern municipal ha mostrat la proposta entrada pel promotor el novembre del 2023 o el plànol del cadastre de les Planes Baixes, el qual «demostra l'ocupació del 100% de la zona industrial, i de les Planes on es demostra una ocupació de més del 50%».

Des de l'Ajuntament destaquen que tenen «molts projectes engrescadors» i que el de 'Les Planes del Vent' «no és un projecte municipal, és un projecte del qual hem iniciat la tramitació perquè és positiu per municipi; l'equip de govern està legitimat per les eleccions municipals del maig 2023, per escoltar, prendre decisions i executar-les», han etzibat.