El Tarragonès i el Baix Penedès, en perill per pluja intensa aquest diumenge

Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta davant la possibilitat de pluja intensa al Tarragonès i el Baix Penedès aquest diumenge a la tarda.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos de color groc, que equival a un perill moderat, per possibles pluges intenses, de fins a 20 litres per metre quadrat, que podrien afectar aquestes províncies, així també com el nord-est del territori i el Barcelonès.

Aquestes es donarien entre les 18 hores i les 24 hores de demà, i el grau de perill màxim és de 2 sobre 6. Les precipitacions també podrien arribar a altres comarques de la demarcació, tot i que no amb tanta intensitat. Aquestes són el Baix Camp, l'Alt Camp i la Conca de Barberà.

