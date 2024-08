Tarragona encara un cap de setmana amb temperatures a l'alça i possibles ruixats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Malgrat l'assolellat dia que està vivint Tarragona aquest dissabte, la pluja podria retornar a la demarcació durant el dia de demà, aquest cop, acompanyada d'una lleugera pujada de temperatures.

I és que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que a diversos municipis tarragonins es doni un augment de dos a quatre graus en les seves temperatures màximes.

Aquest seria el cas al Baix Camp, on es passaria dels 32 graus als 34, o al Tarragonès, on els actuals 31 graus podrien convertir-se en 33. El canvi més notable es donaria al Montsià, on els 30 graus actuals passarien a 34. En canvi, la Terra Alta podria viure un efecte contrari, ja que les seves màximes podrien viure un descens de dos graus, passant dels 33 als 31.

No obstant això, no es preveu cap augment de les temperatures mínimes, que continuaran sense superar els 23 graus, evitant nous episodis de xafogor nocturna.

Malgrat aquest augment de temperatures, el cel no romandrà assolellat durant tot el cap de setmana, ja que les previsions indiquen que existeix una probabilitat de pluja a diversos punts de la demarcació.

Existeix una alta probabilitat que els ruixats arribin diumenge a la tarda al Tarragonès, al Baix Camp, a l'Alt Camp, al Baix Penedès i a la Conca de Barberà. Tot i que les altres comarques podrien esquivar les precipitacions, també viuran un dia ennuvolat.

