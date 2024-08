Desarticulen un grup criminal dedicat a robatoris violents on es feien passar per policies

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Agents dels Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana Nord, juntament amb efectius de la Brigada Provincial de Policia Judicial-UDYCO de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal responsable de fins a quatre robatoris violents a tot Catalunya des del juny de l’any passat.

Aquest dispositiu conjunt ha permès detenir entre el 16 de juliol i el passat dia 2 d’agost cinc homes i una dona d’entre 35 i 49 anys com a presumptes autors de quatre robatoris amb violència i intimidació. Als cinc homes a més, se’ls atribueixen els delictes de lesions i robatori o furt d’ús de vehicle.

La investigació conjunta entre ambdós cossos es va posar en marxa arran de l’assalt violent que va patir una persona el 8 de juny de l’any passat a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). En aquella ocasió, tres desconeguts van abordar la víctima en aquest municipi fent-se passar per policies. Després de traslladar-la fins a Barcelona, li van robar diners en efectiu i una elevada quantitat de paquets de tabac que duia al seu vehicle.

Cinc mesos després, concretament el 14 de novembre de l’any passat, els falsos policies van tornar a actuar, en aquest cas a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental). Els investigadors van constatar que es desplaçaven en vehicles de lloguer amb plaques de matrícula corresponents a la pròpia Policia Nacional. La finalitat d’aquest nou assalt amb l’ajuda de la dona detinguda, va ser la d’obtenir el màxim d’informació possible al voltant d’un altre objectiu d’interès d’aquest grup.

A mesura que avançaven les gestions d’investigació, Mossos i Policia Nacional van tenir coneixement que la banda criminal disposava de fins a tres pàrquings en diferents zones de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). El dispositiu conjunt de vigilàncies i seguiments, va permetre precisar que es tractava dels llocs on es feien els canvis de matrícula als vehicles que llogaven. També hi ocultaven el material indispensable per dur a terme les seves accions.

El passat 23 de gener, un vehicle amb senyals lluminosos de tipus policial va estacionar en un domicili del carrer Muntaner de Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental). Seguidament diversos desconeguts van accedir a l’interior identificant-se com a agents de l’autoritat. Es tractava de les persones que amb anterioritat havien actuat amb el mateix modus operandi a Cornellà de Llobregat i Cerdanyola del Vallès.

El robatori amb violència i intimidació en un xalet de Tortosa (Baix Ebre) el passat 25 de maig, en què el propietari va resultar ferit per un tret d’arma de foc, va representar un punt d’inflexió per a la banda. Els mossos van aconseguir detenir dos homes de 31 i 40 anys, mentre que tres més van aconseguir fugir. Viatjaven en dos vehicles que aquesta vegada van sostraure a la ciutat de Barcelona i a Cambrils.

L’acció violenta va comportar que els tres escapolits s’ocultessin durant diversos dies, un d’ells en un bungalow d’un càmping de la Cerdanya. A principis del passat mes de juliol, els investigadors van concloure que els lladres tenien previst dur a terme un altre assalt violent en un domicili d’una població del Vallès Occidental. Davant l’absència del propietari el grup va decidir retardar els seus propòsits.

Finalment, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van preparar un dispositiu especial el qual va culminar el passat 16 de juliol amb la detenció de quatre homes i una dona a diferents municipis catalans. Així mateix, el dia 2 d’agost es va detenir un altre home a Sant Adrià del Besòs (Barcelonès). Seguidament tots ells van passar a disposició dels jutjats d’instrucció de guàrdia de les poblacions on van ser detinguts.

La investigació conjunta entre aquests dos cossos policials es manté oberta amb la possibilitat d’efectuar encara alguna detenció més de persones que hagin pogut estar implicades en les accions violentes d’aquest grup criminal.

