Les dades ja no seran més moneda de canvi a Internet

Quan comprem per internet, no només paguem amb diners. Si no que també ho fem amb dades. Tant se val si reservem un hotel per a les nostres vacances, comprem unes sabates o ens subscrivim a una plataforma de contingut, en el moment de fer l’adquisició sempre arribem a una pantalla on se’ns demanen totes les nostres dades personals. Es podria dir que és el peatge a pagar abans de gaudir d’allò que tant desitgem. Però és un peatge car.

I és que al donar les dades i acceptar les condicions, regalem a l’empresa en qüestió, i també a tercers amb qui estan vinculats, una informació valuosíssima que utilitzaran a posteriori amb finalitats clarament comercials. I, si mai pateixen un hackeig, les nostres dades poden anar a parar a la dark web, on es vendran per grans xifres de diners per a ser utilitzades en tota mena de delictes online. Ara bé, existeixen alternatives que ens permeten comprar de manera segura per internet sense haver d’exposar les nostres dades. I una d’aquestes alternatives l’ofereix xHype, una empresa establerta a Dubai però amb arrels tarragonines que ha atret l’atenció de grans firmes tecnològiques com Telefónica.

Els tarragonins Francesc Murcia, Carlos Morillo, Sergi Candel i el lleonès Juan Luis de Paz van fundar xHype el 2022. Tots ells tenien coneixements i interès en el món de les criptomonedes, però van observar que era molt complicat poder-les utilitzar en la vida quotidiana. «Tens les teves criptomonedes a la wallet -la bitllera de monedes digitals–, però no les pots fer servir en el teu dia a dia tret que les canviïs per monedes de curs legal i és un procés molt feixuc, amb molts passos a fer», explica el CEO d’xHype, Francesc Murcia. Fins al moment, aquestes dificultats feien que la privadesa i la seguretat que ofereixen les criptomonedes i el blockchain –la tecnologia que utilitzen les monedes virtuals– no pogués estendre’s a qualsevol transacció comercial. Amb l’objectiu de capgirar aquesta situació, naixia xHype.

Experiències i viatges

La filosofia de l’empresa és oferir un marketplace d’experiències que es puguin pagar amb criptomonedes sense haver d’oferir les nostres dades. «Tenim dues principals línies de negoci, xKode i xTraveler. A xKode, oferim tota mena d’experiències i productes, des d’entrades a esdeveniments esportius a subscripcions a plataformes de contingut, passant per targetes eSIM o targetes de prepagament, entre altres», detalla Murcia. Actualment, a xKode s’hi poden trobar més de 15.000 productes de 4.000 empreses diferents.

La segona línia de negoci és xTraveler, que funciona com una central de reserves des de la qual reservar allotjaments, activitats i llogar vehicles, però pagant amb criptomonedes. «Venem a 190 països i el 80% del producte que es pot trobar a Booking també hi és a xTraveler. Són 800.000 hotels, 120.000 activitats i 500 proveïdors de rent a car a tot el món i tot sota el concepte zero data», afirma el CEO d’xHype. Cal dir que, en el darrer pas de les reserves per xTraveler, el web demana un nom, que es proporcionarà únicament a l’hotel per a poder-nos identificar a recepció.

Acord amb Telefónica

A xHype, però, han fet un pas més enllà i, seguint les passes de serveis com Amazon Prime o Booking Genius, han creat els xPassports, que permeten accedir a importants descomptes a l’hora de fer qualsevol reserva a xTraveler o xKode. Justament aquest servei és el que ha atret l’atenció de Telefónica. El gegant de les telecomunicacions i xHype han signat una aliança mitjançant la qual els xPassports es poden comprar al marketplace d’actius digitals basats en tecnologia blockchain de la companyia.

«Han tingut una acollida brutal. Vam posar 50 xPassports a la venda al marketplace de Telefónica i van volar en segons. En vam posar més i també es van esgotar. Tant ells com nosaltres estem molt satisfets», assegura Francesc Murcia.

De fet, la col·laboració entre ambdues empreses no s’atura aquí. D’una banda, xHype ja està utilitzant la tecnologia Latch creada per Telefónica per a oferir una capa més de seguretat a les transaccions que es fan des del seu web. De l’altra, estan treballant en diversos projectes que veuran la llum a partir de setembre.

Segur, privat i de confiança

Els fundadors d’xHype són conscients que quan es parla de criptomonedes és habitual que sorgeixin dubtes i incerteses. Per això, des dels seus inicis van dedicar especial atenció a l’aspecte legal, comptant amb experts a nivell mundial, tant pel que fa a legislació com a seguretat. En aquest sentit, el seu web compta amb un sistema connectat amb l’Europol i la Interpol, que bloqueja qualsevol compra que es faci amb una wallet que hagi estat identificada i relacionada amb activitats il·legals. Així bloquegen la possibilitat de fer circular actius d’origen delictiu.

«És un món on hi ha molts estafadors. Això va fer que al principi ens costés, però un cop el públic ha vist que oferim un servei transparent i totalment legal, ens hem guanyat la seva confiança», asseguren. De fet, l’empresa ja ha facturat més de 700.000 dòlars i, tenint en compte, les prediccions de creixement de les criptomonedes, saben que això només és el principi.

