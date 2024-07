La URV impulsa un projecte sobre l’economia blava a la Costa Daurada

L'equip de treball del projecte liderat per l'ICLEAT.URV

El centre de formació estratègica en turisme de la Fundació URV (ICLEAT) ha impulsat el projecte Bases per a un model de turisme accessible i inclusiu en l’àmbit territorial del GALP Costa Daurada. Aquest té per objectiu contribuir al desenvolupament de l’economia blava, la vinculada al mar, el turisme i la pesca, als municipis de Tarragona, Calafell, Torredembarra i Cambrils.

L’equip al capdavant del projecte està format per Marta Nel·lo i Alba Font, investigadores del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET) i professores de la Facultat de Turisme i Geografia, juntament amb estudiants de la URV de diverses disciplines: Turisme, Geografia, Periodisme i Comunicació Estratègica.

Amb la col·laboració del Grup d’Acció Local Pesquer (GALP) de la Costa Daurada, el projecte treballa per afavorir l’accessibilitat i la inclusió universal en tots els aspectes relacionats amb la informació, les activitats i els recursos vinculats al mar i la pesca. «Aquest projecte impulsa la dinamització de l’economia blava d’una manera sostenible i representa un pas endavant en la transformació de la Costa Daurada en una destinació turística més inclusiva i accessible», afirma Alba Font.

El projecte inclou una sèrie de tallers per involucrar els municipis participants en la identificació de reptes comuns, el disseny d’estratègies i la detecció de necessitats formatives, un aspecte, aquest últim, clau en l’economia blava i en el projecte, tal i com destaca Marta Nel·lo, directora de l’ICLEAT: «Aquesta tasca servirà per desenvolupar programes educatius específics que capacitin als professionals dels sectors turístic i pesquer».

El projecte convida a participar en els tallers a representants de les administracions locals, associacions i empresaris del sector, organitzacions que treballen per l’accessibilitat i altres agents clau que poden aportar coneixement i experiència. Amb aquest projecte, el GALP Costa Daurada avança cap a un futur en què l’economia blava busca un equilibri entre l’activitat econòmica, el benestar de la societat i la conservació ambiental, posant en valor la riquesa del mar i els recursos locals.

