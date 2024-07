Agustí Segarra: «Els immigrants no treuen llocs de treball, agafen els que s'abandonen»

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Quin és l’impacte dels immigrants en el món laboral al territori?

«És positiu. Els immigrants no prenen els llocs de treball als tarragonins. Si no que agafen aquelles feines que es deixen abandonades ja sigui per condicions laborals, per salaris o altres factors».

És més un tema polític que econòmic?

«Sens dubte. S’ha d’entendre per condicions. Per exemple, molts immigrants de Sud-amèrica fan estades temporals al país. Estan un temps treballant, pagant impostos aquí. Però quan arriba una crisi d’algun tipus se’n tornen al país d’origen i no cobren pensions».

En les últimes dades, destaca l’increment de dones ocupades.

«Sí, tres de cada quatre nous ocupats són dones. Tot i això, aquesta taxa d’activitat és major en altres territoris que a Tarragona. Al nostre territori, per qüestions culturals o d’altres, encara costa trobar dones que busquin treball en depèn quins sectors».

La maternitat hi juga un paper clau. Com es pot ajudar-les?

«Una opció és oferir contractes i jornades de quatre hores, per exemple. Es pot ajustar més al seu dia a dia. O apostar pel teletreball. Com més dones estiguin dintre del món laboral, millor».

En comparació a altres països, quina és la situació a Catalunya?

«És bona. L’Economia sempre és pessimista. Però si ens comparem amb França o Alemanya, la situació és, per sort, positiva i millor».

Et pot interessar: