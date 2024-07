Ercros desploma el benefici un 91,6% i tanca el primer semestre amb 1,3 milió de guanys

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa química Ercros ha desplomat el seu benefici un 91,6% durant el primer semestre de l’any, tancant el període amb uns guanys d’1,3 milions d’euros, lluny dels 16,5 milions dels mateixos mesos del 2023, segons els resultats comunicats aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La companyia té sobre la taula d’unes opa, una de la portuguesa Bondalti i una altra de la italiana Esseco. Tant una com l’altra, però, han rebaixat les seves opes després que Ercros pagués dividends de 9,6 cèntims per acció el 10 de juliol. Així, la portuguesa i la italiana han passat d’oferir 3,60 i 3,84 euros per acció inicialment, a 3,505 i 3,745, respectivament.

Ecros ha tancat el primer semestre amb un EBITDA de 20,4 milions d’euros, un descens del 51,5% i considera que els resultats han aguantat en un moment en què la demanda europea «continua mostrant signes de debilitat, amb mercats molt volàtils i sotmesos a una forta competència».

La companyia compta actualment amb una liquiditat de 135 milions d’euros. Pel que fa al deute financer, va tancar el període amb un augment de 23,3 milions fins als 113,2 milions d’euros (+25,7%).

Et pot interessar: