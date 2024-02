Ercros obté un benefici inicial d'1,5 MEUR aquest 2023 i repartirà 9MEUR entre els accionistes

Ercros ha obtingut un benefici de 28 milions d'euros, dels quals 26,1 provindran de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la limitació de compensació de bases imposables negatives. En l'exercici de 2023, la companyia també ha aconseguit una contribució de 232 milions, un ebitda de 48 milions i disposa d'una liquiditat de 149 milions d'euros.

En la presentació d'aquest dimarts dels resultats anuals de la química, el president d'Ercos, Antonio Zabalza, ha explicat que repartiran 9 milions de dividends entre l'accionariat. «Estic tan preocupat com si haguéssim tingut pèrdues, però crec que aquest any serà diferent», ha dit. Alhora, Zabalza s'ha mostrat confiat que l'empresa no tindrà pèrdues aquest 2024.