El Nintendo Switch Tour arribarà a Calafell i Cambrils amb 46 parades de joc gratuït

El Nintendo Switch Tour, que porta des de l’1 de juliol recorrent la costa espanyola, arribarà a la província de Tarragona l’1 d’agost, per oferir una estona de lleure after-platja gratuïta i apta per a tots els públics. La gira s’instal·larà en el Port Segur de Calafell l’1 i 2 d’agost, i a la plaça del Pòsit de Cambrils els dies 3 i 4.

Les carpes començaran la seva activitat a les sis de la tarda, amb 46 parades de joc, i estaran obertes fins les 12 de la nit, per aprofitar les hores més fresques del dia. En elles, els tarragonins podran jugar a títols com Super Mario Bros. Wonder, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi’s Mansion 2 HD, Princess Peach: Showtime! o Nintendo Switch Sports.

A les carpes de Nintendo, els assistents podran salvar el teatre Esplendor amb la princesa Peach, a Princess Peach; Showtime!; caçar fantasmes amb els caguetes Luigi a Luigi’s Mansion 2 HD; o elegir el seu personatge preferit de l’univers Mario a les plataformes de Super Mario Bros Wonder o en les curses de cotxes de Mario Kart 8 Deluxe.

A més de les diferents opcions de l’univers Mario, en aquest estiu olímpic els visitants del tour podran disfrutar de Nintendo Switch Sports, un divertit títol de simulació esportiva apte per a principiants i experts i perfecte per compartir amb la família o els amics.

Aquest joc no requereix aprendre complicades combinacions de botons: n’hi ha prou amb imitar amb el cos les raquetades, cops de pilota o estocades perquè els sensors dels comandaments Joy-Con traslladin a la pantalla els esmentats moviments.

A més, des del 10 de juliol Nintendo Switch Sports compta amb un nou esport, el bàsquet, que permetrà als assistents sortir a la pista per provar la seua perícia amb la pilota i la cistella. Amb aquesta incorporació, el nombre de disciplines esportives d’aquest títol ascendeix a vuit.

Aquest estiu, el Nintendo Switch Tour recorrerà 17 ciutats, més que cap altre any. Després de visitar la província de Tarragona, les seves carpes viatjaran a Castre Urdiales, Cantàbria (7 i 8 d’agost); Suances, Cantàbria (9 i 10 d’agost); San Vicente de la Barquera, Cantàbria (11 i 12 d’agost); Avilès, Astúries (14 i 15 d’agost); i Vilagarcía de Arousa, Pontevedra (17 i 18 d’agost): en total, un recorregut de més de 2.500 km.

