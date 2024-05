Imperium Gaming, de Tarragona a l’elit dels videojocs

Fa un any quatre tarragonins es van ajuntar per fer realitat un somni comú: crear el seu equip d’e-Sports. Aquest és un un sector a l’alça i popular entre els joves, fins i tot el FC Barcelona va crear la seva secció. Fa un parell de setmanes, Jordi Casals, Marc Prats, Álvaro Román i Adri Olmos celebraven com el seu equip feia història en el sector.

En qüestió d’un any els tarragonins van passar de jugar en les categories més amateurs a posar el nom d’Imperium Gaming entre els vuit millors equips d’Espanya del videojoc. Valorant, un joc d’acció en primera persona de Riot Games en el qual dos equips de cinc jugadors s’enfronten entre sí.

Els fundadors d’Imperium Gaming Jordi Casals, Marc Prats, Álvaro Román i Adri Olmos.Cedida

D’aquesta manera, fa un any els tarragonins competien amb equips formats per cinc amics per enfrontar-se amb entitats com el Barça i l’equip de la UCAM, la Universitat de Múrcia. «El nostre somni era lluitar contra els millors i ho hem aconseguit en un temps rècord», va destacar Álvaro Román, un dels creadors.

De fet, en cinc mesos, Imperium Gaming ha passat del circuit amateur, anomenat Circuito Tormenta, a la màxima competició, la Challengers Spain Rising, un fet històric en aquest sector. «Fa un any érem quatre arreplegats tarragonins i ara competim entre els millors amb Tarragona sempre com a bandera. El nom d’Imperium està inspirat en l’herència de la nostra Tàrraco i la bandera de la ciutat sempre està present a la nostra samarreta. Ara, aquesta la lluiran contra el Barça, el KPI, l’UCAM i d’altres equips plenament professionals», va afegir.

Els tarragonins tenien clara l’estratègia a seguir per créixer com a equip. «Buscàvem jugadors filtrant les estadístiques. Veiem quins eren els jugadors que millors números aconseguien d’Espanya i contactàvem amb ells perquè formessin part del nostre equip. No miràvem si tenien experiència o no competint, buscàvem el talent i és una estratègia que ens ha servit molt. Som un aparador, aquí destaquen i al final van acabar cridant l’atenció d’equips de superior categoria», va apuntar Adri Olmos, un altre dels fundadors de l’equip que s’encarrega de la direcció esportiva.

En aquest sector, la majoria de les competicions es disputen online, reservant les partides presencials per a esdeveniments especials. D’aquesta manera, els tarragonins van créixer fins a arribar a les finals de Gamergy, a Madrid, on es van emportar el trofeu i un bitllet per a la Liga Radiante, un equivalent a la Segona Divisió. La seva primera experiència en aquesta categoria va ser discreta i, després dels tres mesos de lliga, els resultats van ser discrets i no van arribar a entrar al play-off per optar a l’ascens.

La retirada de Case Esports de primera, l’equip de l’exjugador del Real Madrid, Casemiro, els va obrir una nova oportunitat. Qui guanyés el torneig Premier, obtindria la plaça, i ho van aconseguir. «Quedar-nos fora a la lliga va acabar sent positiu perquè vam tenir més temps per preparar el torneig. Vam renovar l’equip i vam haver de competir amb 150 més.

Finalment, ho vam aconseguir amb uns 3.000 espectadors presents en la retransmissió online. La veritat és que va ser molt emocionant», va subratllar Román.

Presència a Tarragona

Arribar a la màxima categoria és el primer pas per als tarragonins. Ara esperen consolidar-se en la màxima competició i obtenir més presència a Tarragona. «Ens agradaria molt organitzar un esdeveniment a la ciutat. Aquí, els e-Sports no tenen molta presència com en altres ciutats com Lleida, que compten amb competicions com la Lliga Llop. Ens agradaria crear un petit torneig per donar suport a l’amateur, que sigui tota una festa del sector a la ciutat i portar el nostre equip aquí a jugar», va cloure Román.

Et pot interessar: