L'onada de calor s'estendrà fins dijous i deixarà episodis de xafogor nocturna a Tarragona

L'onada de calor que afecta tota Catalunya, prevista fins aquest dimecres, s'estendrà fins dijous. Així ho ha comunicat Protecció Civil, que manté l'alerta del Pla Procicat en base als avisos del Meteocat per calor durant el dia i la nit. També s'amplien les comarques afectades per aquest avís i la superació del llindar de calor.

Per tant, fins dijous les màximes podran fregar o superar els 40ºC a diverses poblacions de l’interior de Girona, la Catalunya Central i Ponent; a tocar de la demarcació tarragonina, on també es produirà un increment de les temperatures, tot i que més contingut. El Tarragonès i el Baix Penedès se situen en el nivell 1 de perill per calor nocturna intensa aquest dimarts.

Aquesta calorosa nit arriba, indica Meteocat, després del dia més calorós que ha viscut Catalunya aquest estiu, superant els 38 ºC a diferents punts del país, sobretot al nord-est on el vent del sud fa enfilar la temperatura. Per exemple, a municipis com Banyoles i a la Bisbal d'Empordà s'ha superat el llindar de calor, una situació que podria repetir-se durant els proper dies.

Per això Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que habilitin llocs frescos o sales amb aire condicionat. També que es tingui especial vigilància de les persones de més de 75 anys sense suport familiar o sense recursos, les persones amb discapacitats o limitacions de mobilitat; les que facin esport o treballin a l'aire lliure, i persones amb malalties cròniques.

