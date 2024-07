Què és la caravel·la portuguesa? Tot el que has de saber sobre la perillosa medusa que va tancar les platges tarragonines

Aquest divendres les platges de Tamarit, a Tarragona, i la d'Altafulla van haver d'hissar la bandera vermella per la presència de meduses de l'espècie caravel·la portuguesa, obligant als banyistes a sortir de l'aigua per evitar la seva picada. Però, què són exactament les caravel·les portugueses i per què són tan perilloses?

La caravel·la portuguesa (Physalia physalis) no és una medusa en el sentit estricte de la paraula. En realitat es tracta d'un sifonòfor, un tipus d'organisme colonial format per diversos pòlips especialitzats que treballen conjuntament com una única entitat. El seu nom prové de la seva semblança amb les naus de guerra portugueses del segle XVI, amb les seves característiques veles inflades pel vent.

Aquest organisme flotant es compon principalment de quatre tipus de pòlips: el pneumatòfor, que és una estructura plena de gas que flota a la superfície de l'aigua, semblant a un globus, que actua com a vela per desplaçar la colònia a la deriva; els dactilozooides, tentacles llarguíssims que poden assolir fins a 30 metres de longitud, encarregats de capturar i immobilitzar les preses amb les seves cèl·lules urticants; els gastrozooides, que són pòlips especialitzats en la digestió dels aliments capturats; i els gonozooides, responsables de la reproducció.

La caravel·la portuguesa és temuda per la seva picada extremadament dolorosa i potencialment perillosa. Els seus tentacles estan coberts de nematocists, cèl·lules urticants que alliberen un verí potent en contacte amb la pell. Els símptomes d'una picada inclouen un dolor intens, erupcions cutànies, inflamació, i en casos més greus, dificultats respiratòries, taquicàrdia i, en situacions extremes, xoc anafilàctic.

Què fer en cas de picada?

En cas de picada de caravel·la portuguesa, és important seguir alguns passos per minimitzar el dany:

Sortir immediatament de l'aigua per evitar més contactes amb els tentacles.

No rascar ni fregar la zona afectada, ja que això pot alliberar més verí.

Rentar la zona amb aigua de mar (no amb aigua dolça, ja que pot activar els nematocists restants).

Aplicar vinagre o una solució d'aigua i bicarbonat pot ajudar a neutralitzar el verí.

Buscar atenció mèdica, especialment si es desenvolupen símptomes greus.

