La demarcació de Tarragona, en perill per calor intensa i vent aquest diumenge

El servei meteorològic català Meteocat ha llançat un avís de calor intensa per aquest diumenge a cinc comarques de Tarragona. Es tracten del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès, que apareixen de color groc al mapa, el que indica un risc moderat. En aquest cas el grau de perill màxim és de 2/6, i les temperatures màximes podrien assolir els 36 graus.

Meteocat, a més de l'avís per calor per a demà, ha llançat també una alerta groga per calor nocturna, que en aquest cas afecta el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. El grau de perill màxim és d'1/6.

Aquestes tres comarques també es troben en perill moderat per vent, que podria assolir una ratxa màxima superior als 25 m/s.

