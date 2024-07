La curiosa 'reivindicació' del pàrquing de l'Avinguda Catalunya de Tarragona

Aquest dijous, una usuària de la xarxa social X (abans Twitter) ha compartit una curiosa imatge del cartell del pàrquing de l'Avinguda Catalunya de Tarragona.

@pinpanda44 ha compartit la comentada imatge en què la que el cartell del pàrquing Catalunya (nom que rep per l'avinguda on es troba), indica que hi ha places lliures, formant l'expressió Catalunya Lliure, un eslògan molt usat entre els independentistes.

Així, la curiosa imatge sembla deixar una reivindicació política per part del cartell del pàrquing.

La usuària que ha compartit la imatge ha mencionat a l'alcalde de Tarragona, Ruben Viñuales, en la seva piulada, abans de reclamar, també, la independència de Catalunya: «Des de Tarragona demanem la independència, confiant que d'altres s'hi adhereixin.» tanca.

