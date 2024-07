Acció Climàtica protegirà 10 espais fluvials del Camp de Tarragona amb un dispositiu d'informadors

El Departament d'Acció Climàtica, amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, impulsa la protecció de 10 espais naturals de la demarcació de Tarragona per garantir un accés responsable i ordenat en aquests. Els espais en concret són; al niu de l'Àliga- riu Glorieta (Alt Camp), al Toll de l'Olla i Font de la Llúdriga – riu Brugent (Alt Camp i Baix Camp), als gorgs del riu Gaià i del riu Brugent (Alt Camp), a l'Albereda de Santes Creus (Alt Camp) i a les Tosques de Capafonts (Baix Camp). Així mateix, també hi haurà informadors i informadores ambientals que donaran servei a les zones de les Olles i de la Fontcalda (Terra Alta), dos dels espais fluvials amb més pressió a les Terres de l'Ebre. Totes aquestes àrees esmentades són espais fluvials molt freqüentats i amb risc de massificació.

El departament ha destinat enguany prop d'un milió d'euros a la contractació d'informadors i informadores ambientals, en un dispositiu que aterra per primera vegada a la demarcació de Tarragona i que també estarà present a Girona i la Catalunya Central. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, destaca que «el dispositiu és una acció visible que forma part d'un pla més ampli, que des de fa temps estem desplegant arreu del país, especialment a les zones que durant l'estiu reben més visitants». Per la seva banda, la diputada de l'Àrea de Transició Ecològica a la Diputació de Tarragona, Carme Ferrer, subratlla que «l'educació ambiental i la sensibilització de la ciutadania envers els espais naturals són la clau per la seva preservació».

Els informadors ambientals duran a terme tasques d'acollida i informació al visitant, de suport de regulació de l'ús de l'espai i de gestió d'incidències i emergències. A més, es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, el Cos d'Agents Rurals i els guardes rurals. A la vegada, també s'aprofitarà per executar tasques de recollida de dades per analitzar i estudiar amb posterioritat el funcionament del servei i de les mesures de regulació. La Diputació s'encarregarà de format, coordinar i fer seguiment d'aquests equips de persones en les seves tasques.

L'any passat el dispositiu va atendre a més de 277.000 visitants en les àrees que es va desplegar i les problemàtiques més comunes detectades estaven relacionades amb l'excés de soroll, l'estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l'acumulació de deixalles o el fet de portar els gossos sense lligar. A més, aquest dispositiu també preveu desplegar informadors ambientals en els parcs naturals de la Generalitat de Catalunya, amb un total de 134 persones.

