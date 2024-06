Unió de Pagesos reclama una ajuda per fer front a les pèrdues de la collita d'olivera d'enguany

Unió de Pagesos reclama al Departament d'Acció Climàtica una ajuda per fer front a les pèrdues de més del 80% de la collita d'olivera d'enguany. El sindicat agrari alerta que les comarques més afectades a causa de la sequera són les del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, a més dels municipis que s'abasteixen dels pantans dels Guiamets, Margalef o Riudecanyes al Camp de Tarragona.

En aquest context, han demanat celeritat al departament per fer una valoració dels danys en els arbres en explotacions agràries que ja han perdut la flor i per tant, no faran fruit. Alhora, Unió de Pagesos també ha demanat una moratòria d'un any per als pagesos que van demanar els crèdits de liquiditat de l'Institut Català de Finances.

En la reunió mantinguda aquest dijous amb el Departament d'Acció Climàtica, Unió de Pagesos també ha reivindicat l'assegurança agrària de l'olivera com un instrument «imprescindible» per afrontar els danys per causa climàtica, si bé han qualificat el sistema actual d'assegurances com a «totalment ineficaç». Per tot plegat, el sindicat ha demanat al departament que treballi a favor d'una assegurança catalana independent que no creï discriminacions en la cobertura dels sectors productors del país.

