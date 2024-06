Grup Plana compleix 60 anys amb rècord de passatgers

Un bus Plana circulant per Salou.Cedida

Aquest 26 de juny l’empresa Plana compleix 60 anys. L’any 1964, els germans Teresa i José Plana van fundar la companyia. En aquell moment, la vènia marital era vigent per llei a l’Estat espanyol, però s’acabava d’abolir a Catalunya, amb la Compilació de dret civil català, per la qual cosa Teresa Plana va ser de les primeres dones independents que va poder constituir una empresa sense l’autorització per part del marit.

Plana va iniciar l’activitat amb 2 autocars que feien la línia regular que connectava Tarragona amb la Universitat Laboral, La Pineda i Salou. L’any 72 va incorporar les concessions de Reus–Constantí i Reus–Vila-rodona i va poder oferir transport als treballadors del complex petroquímic. L’any 1990 es va incorporar la segona generació a la Direcció de l’empresa, en Josep Albert Vallcorba Plana, una figura central en el creixement de Plana.

L’empresa s’ha adaptat constantment a les necessitats i l’evolució de la societat, i en són exemples l’inici de les rutes a Port Aventura l’any 95, els serveis a l’estació de tren d’alta velocitat Camp de Tarragona (2006) o a l’aeroport de Reus i l’aeroport del Prat de Barcelona (2010).

En la trajectòria de creixement continuat, destaquen fites com la compra d’Autocars Mateu l’any 97, de l’empresa Travé l’any 2000, de la CRA Hispania l’any 2004, dels actius de la companyia Jaume Carreras l’any 2019 i de l’empresa Monasterio al Garraf el mateix any o dels actius d’Autocars Lorente el 2022.

A finals de 2020 s’incorpora la tercera generació a la Direcció, Gloria Vallcorba Fornesa.

Grup Plana, format per BusPlana i BusGarraf, compta amb més de 700 professionals. La igualtat és un dels valors més arrelats de Plana, havent aconseguit en l’actualitat tenir gairebé el 20% de dones en l’equip de conducció.

Anualment, Plana trasllada a més de 20 milions de passatgers mitjançant els seus serveis de transport públic, transport escolar, serveis a empreses i congressos i transport turístic.

Els últims dos anys ha invertit 26 milions d’euros en la renovació de la flota i en l’ampliació de les Bases operatives, que sumen ja més de 100.000 m2 en 7 espais diferents a les demarcacions de Tarragona i Barcelona.

L’empresa compta amb totes les certificacions ambientals: ISO 39001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i Norma UNE-EN-13816, que garanteixen la qualitat, la seguretat viària i la salut laboral.

Escoles i aeroports

Plana destaca també per altres serveis, com el transport escolar: cada dia hi ha més de 8.000 alumnes d’escoles i instituts que viatgen en els seus autocars, en 158 rutes diferents.

També ofereix des de l’any 2005 viatges per les persones que passen les vacances a la Costa Daurada. Es fan sortides a punts d’atractiu turístic, com Montserrat, i llocs d’interès a Barcelona. Disposa de 25 oficines d’informació i venda en diferents punts de la Costa.

A més, Plana és el transport oficial des de la Costa Daurada i el Garraf a l’aeroport de Barcelona i des de la Costa Daurada a l’aeroport de Reus. Més de 500.000 turistes comencen cada any les seves vacances des d’aquests aeroports a bord dels autobusos de la companyia.

Un dels serveis que ha tingut més penetració darrerament ha estat el que s’ofereix a l’estació de tren d’alta velocitat Camp de Tarragona. El 40 % de les persones que es desplacen a l’estació del Camp, ho fan amb BusPlana.

