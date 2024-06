La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre preveuen una ocupació de fins al 90 % al juliol i l'agost

La Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de Tarragona (FEHT) confia en una bona temporada a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, similar al 2019, quan es va registrar la xifra rècord de 22 milions de pernoctacions, i una ocupació a juliol i agost del 80 i el 90 %.

«Cada vegada intentem allargar més la temporada i que vagi de març a novembre. Els últims anys, després de la pandèmia, ens vam quedar en 19 o 20 milions de pernoctacions, però la sensació que tenim aquest any és que arribarem a les del 2019 o, si no, hi estarem a prop», assegura el portaveu de la FEHT, Xavier Guardià.

La caiguda del turisme rus, a causa de la guerra, del qual la Costa Daurada era el principal receptor d'Espanya, s'ha suplert amb un increment de visitants d'altres països europeus, com França, el Regne Unit Irlanda o Alemanya.

«El mercat nacional, català i de la resta d'Espanya, representa la meitat de les nostres visites; l'altra meitat procedeix d'Europa, de fora només hi ha casos molt anecdòtics. Dels internacionals, el primer mercat és el francès, seguit del britànic, l'irlandès, que cada cop puja més, l'alemany, el belga i el suís», explica Guardià.

El perfil del visitant de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre és «eminentment familiar». «Històricament sempre ha estat així, però ara cada vegada més. Aquí no tenim hooligans anglesos, i el mateix amb la resta de mercats», sosté Guardià.

PortAventura, que ja obre durant tots els mesos de l'any, és un dels principals motors per estirar la campanya turística a la província de Tarragona.

«Van ser els primers, per exemple, que van apostar per Halloween, i ara també ho fan alguns municipis, hotels o càmpings. Anem cap a un turisme durant tot l'any i ja estem notant creixements en mesos com l'abril, el maig, el juny, el setembre, l'octubre i el novembre. Al juliol i l'agost ja no podem créixer més», indica aquest portaveu.

El turisme esportiu, amb l'organització de tornejos de futbol, bàsquet o handbol, és un altre al·licient per captar adeptes fora de temporada.

