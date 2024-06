La URV acull més de tres-cents estudiants d’Erasmus aquest curs i recupera les xifres pre-pandèmia

La Universitat Rovira i Virgili (URV) ha acollit 356 estudiants d’Erasmus aquest curs. Si s’hi sumen els alumnes d’altres programes de mobilitat (SICUE, Aurora, entre d’altres), la xifra total arriba als cinc-cents. D’aquesta forma, la URV recupera els nivells de mobilitat anteriors a la pandèmia. «D’alguna manera, ens hem recuperat de la sotragada de la Covid. Ens ha costat una mica, fins a enguany», explica Joan Miquel Canals Bosch, comissionat de Xarxes Internacionals de la URV.

Els italians són els estudiants que més escullen Tarragona per a fer la seva estada. Un centenar d’alumnes de la ‘bota’ han cursat assignatures a la URV enguany. Els francesos i els alemanys completen el pòdium dels països que més joves envien a les facultats tarragonines. «La proximitat lingüística és molt important a l’hora de l’elecció de l’alumnat», diu Canals.

La facultat que més estudiants d’Erasmus acull és la de Lletres, amb més d’una vuitantena d’alumnes. La Facultat d’Enologia, en segon lloc, ha obert les seves portes a més d’una quarantena d’estudiants de mobilitat.

A més, el comissionat destaca un altre punt clau per a escollir Tarragona. «Aquí els graus són de quatre anys, mentre a la majoria d’universitats europees duren tres anys», indica el comissionat. Aquest fet juga a favor de la universitat tarragonina. «A Catalunya tenim més classes pràctiques i això és un factor atractiu pels estudiants que venen de fora», afegeix Canals.

D’altra banda, el comissionat de la URV afirma que les relacions i convenis amb altres universitats es basen en la «reciprocitat». «No ens interessa tenir una relació només d’anada, amb centres que enviïn estudiants, però que no en rebin», indica Canals. En aquest cas, la universitat tarragonina està «equilibrada». «Rebem el mateix nombre d’estudiants que enviem fora», diu el comissionat.

De cara al futur, Canals apunta que la URV té com a objectiu les mobilitats de curta durada. «Aquí és on aspirem a créixer. Les experiències de curta durada són més fàcils de fer, sobretot pels estudiants», exposa Canals.

Aquesta mena de mobilitats acostumen a organitzar-se entre tres universitats i duren una setmana. «Són assignatures de tres crèdits i es fan 20 hores presencials i 10 on-line. D’aquesta forma, cada any els alumnes van a un dels tres centres», explica el comissionat. Un nou model del qual, segons els experts, se’n sentirà molt a parlar.

La URV i el seu esperit de col·laboració internacional

La recerca i la formació de la Universitat Rovira i Virgili es consolida a nivell internacional. En els cinc darrers anys destaca la dinàmica creixent tant pel que fa a la producció científica global de la URV indexada a Web of Science i Scopus com a la proporció de publicacions que es fan en col·laboració internacional. Així, l’any 2023, el 54% de les publicacions es van fer en col·laboració amb institucions de 99 països.

També en recerca és destacable l’increment de la proporció de personal investigador contractat per la URV procedents d’altres països, del 27% de 2019 fins al 43% actual