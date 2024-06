La directora de la regió sanitària del Camp assumeix la gerència de la regió ebrenca

Imma Grau, directora dels serveis territorials de Salut al Camp de Tarragona, assumeix «temporalment» les funcions atribuïdes a la gerència de la regió sanitària Terres de l'Ebre, fins que es constitueixi un nou Govern.

Com publica el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) aquest divendres, Imma Grau ha estat nomenada vocal i presidenta del consell de direcció de la regió sanitària ebrenca del Servei Català de la Salut, en substitució d'Íngrid Roca. Roca va cessar del càrrec de gerent de Salut a l'Ebre per assumir la gerència de l'Entitat de Dret Públic Salut Terres de l'Ebre a partir d'aquest mes de juny.

Grau és diplomada en infermeria per la Universitat de Barcelona (UB), postgrau en infermeria oncològica i màster per la Universitat Rovira i Virgili (URV), on també ha exercit de docent, i és doctorant en aquesta disciplina. Ha desenvolupat la seva carrera professional a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus on ha assumit la coordinació d'infermeria de l'àrea d'oncologia i la direcció d'infermeria i d'àmbits assistencials.

La gerent de Salut també ha sigut secretària de la societat catalano-balear de cures pal·liatives, membre de la junta de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, secretària de la comissió d'experts de Salut en la descripció i consens dels criteris de complexitat assistencials i nivells d'intervenció en l'atenció al final de vida (2009).

