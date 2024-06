El Govern reclama participar en la planificació i gestió del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona

El Govern reclama la seva participació directa en la planificació i gestió del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA). La directora dels Serveis Territorials d'Interior a Tarragona, Eli Llombart, ha comparegut aquest dimarts en la sessió de la ponència de les relacions amb el Consell de Seguretat Nuclear feta al Congrés.

En la seva compareixença, Llombart ha proposat crear un òrgan específic per dirigir la planificació i la implantació del PENTA i que el Centre de Coordinació Operativa del pla (CECOP) se situï a l'edifici del CAT 112. També ha denunciat que el document no s'actualitza des de l'any 2009 i ha instat a adaptar-lo a les recomanacions sorgides després de l'accident de Fukushima.

Per Llombart, l'òrgan específic ha d'estar integrat per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, els òrgans de protecció civil de l'Estat i el Consell de Seguretat Nuclear. La proposta presentada, també inclou la creació d'un Comitè de Direcció que inclogui el conseller d'Interior en les funcions de suport a la direcció del pla, que exerceix el delegat del govern espanyol. La directora territorial ha recordat que la població que hi ha dins les zones d'influència de les centrals nuclears a Catalunya és «molt superior» a la que hi ha actualment a la resta de nuclears operatives.

En la seva intervenció, Llombart ha denunciat que el PENTA no s'actualitza des de l'any 2009. En aquest sentit, ha remarcat la necessitat de revisar les zones d'afectació del pla, que arriba fins als municipis de fins a 20 quilòmetres de les centrals, i dotar-los dels mateixos mecanismes de protecció que les poblacions més properes. Així mateix, ha denunciat que s'incompleix el programa de simulacres previstos al pla que, tot i que està establert que se n'ha de fer un general cada tres anys, no se'n realitza cap des de 1987.

El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha subratllat que Catalunya té el «major nombre de població afectada» per zones d'emergència nuclear i «només a Vandellòs en època estival la xifra arriba a les 110.000 persones». Xifré també ha reclamat que la Generalitat participi de manera activa en la gestió i planificació del PENTA. «És urgent i inajornable l'actualització del pla per assolir el nivell màxim d'eficiència i seguretat davant qualsevol emergència», ha afirmat.

Des del Govern s'ha defensat que el Centre de Coordinació Operativa del PENTA (CECOP) s'ha d'ubicar a l'edifici CAT 112, concretament a la sala del CECAT, des d'on ja es coordinen emergències com les derivades del PLASEQTA. Actualment, la sala del CECOP es troba a la seu de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona i, indiquen, que aquesta no està habilitada per atendre emergències 24 hores al dia.

D'altra banda, la directora territorial ha remarcat que a Catalunya s'ubiquen tres dels set reactors nuclears que operen a l'Estat i ha lamentat que encara no s'hagi acceptat la petició de la Generalitat de participar-hi directament. Una demanda, sostenen, «formulada de manera reiterada». A més, ha recordat que quatre dels set grups operatius del PENTA corresponen a serveis de la Generalitat- Bombers, Mossos d'Esquadra, SEM i Protecció Civil.

